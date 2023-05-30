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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 محليات طبيعية تصلح كبدائل للسكر الأبيض.. مفيدة وصحية

محليات طبيعية يمكنها
محليات طبيعية يمكنها أن تحل محل السكر الأبيض

قد يبحث البعض عن بدائل طبيعية للسكر الأبيض، وذلك لإستخدامه في المشروبات، والحلويات، وهناك العديد من الخيارات التي يمكن إستخدامها كمحليات طبيعية وبدائل طبيعية عن السكر الأبيض.

 

محليات طبيعية يمكنها أن تحل محل السكر الأبيض

 

قد يكون الإقلاع عن السكر المكرر أمر صعبً، ولكنه بالتأكيد يستحق كي نتجنب أضراره العديدة، لكن كلما تناولت كمية أقل من السكر ، كان ذلك أفضل لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة.

 

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ووفقا لما نشر في موقع ويب ميد، فإن هناك بعض بدائل السكر الأبيض التي يمكنك تضمينها في النظام الغذائي، وتشمل :

 

_ العسل :

من أقدم المحليات الطبيعية، العسل الخام يحتوي على كميات من الإنزيمات والمعادن والفيتامينات، يمكن أن يساعد تناول العسل الخام على بناء مناعتك ضد مسببات الحساسية الشائعة؛ حيث أن العسل مفيد أيضًا في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، مثل: الإسهال، وتحسين عملية الهضم.

 

محليات طبيعية يمكنها أن تحل محل السكر الأبيض

 

 _ سكر الجاجري :

هو أحد المكونات الطبيعية، يعتبر مغذي أكثر من السكر الأبيض المكرر، وله العديد من الفوائد الصحية، وبعض الفوائد التي يقدمها هي تحسين صحة الجهاز الهضمي، وفقر الدم، وإزالة السموم من الكبد، وتحسين وظائف المناعة.

 

_ البلح :

وتعتبر التمور هي أيضًا بديل جيد وصحي للسكر، فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف ومضادات الأكسدة، ويمكن إستخدامه عبر طحن التمر عن طريق نقعه طوال الليل في درجة حرارة الغرفة أو لمدة 15 دقيقة في ماء دافئ، ويمكن إستخدامه في تحليه العصائر والمشروبات.

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