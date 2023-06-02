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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، ان البطيخ   من الفواكة المنشطة بالنسبة للرجال، ويمنع جلطات القلب.

 

فوائد تجنيها من تناول البطيخ
 

وتابع جمال شعبان، أن البطيخ يحتوي علي نسبة عالية من الماء والسكريات البسيطة، وملح البوتاسيوم. لذا فهو يمنع الجفاف، ويناسب الموجات الحارة.

 

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وأضاف جمال شعبان، أن البطيخ يحتوي على فلاڤونويد مضاد لللأكسدة، والليكوبين المسؤول عن منع الجلطات.

 

فوائد تجنيها من تناول البطيخ

 

وأكد جمال شعبان، أن البطيخ يحتوي على السيتروللين، وهو موسع للشرايين والذي يعمل على تنشيط القدرة لدى الرجال.

البطيخ الجفاف الفواكة المنشطة جلطات القلب مضاد لللأكسدة

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