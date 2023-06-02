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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية

اب يروي قصة سقوط
اب يروي قصة سقوط نخلة على سيارة ابنه خلال العاصفة الترابية

روي اب قصة مأساوية تعرض لها ابنه خلال العاصفة الترابية الشديدة التي حدثت أمس، ولولا عناية الله لما كان الأمر مر بسلام، وكان ابنه تعرض لخطر كبير.

أب يروي قصة سقوط نخلة على سيارة ابنه خلال العاصفة الترابية

 

وكتب وحيد ونيس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أمس اختارت هذه النخلة سيارة ابنى د.بيتر لتسقط عليها وتدمرها ...شيء مؤسف..

 

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وتابع ونيس في منشوره، ولكن ما حدث انه كان قد أنهى عمله بالمستشفى وقبل ان يغادر طلبوا منه عمل شيء يخص العمل وبقى عشر دقائق إضافية ليخرج بعدها ويجد السيارة مدمرة...

 

اب يروي قصة سقوط نخلة على سيارة أبنه خلال العاصفة الترابية


وأشار ونيس، إلى " أنه لولا العشر دقائق لسقطت النخلة عليه وهو داخل السيارة... شكرا لله
(ما تقولش ربنا أعطانا ايه ...قول ربنا حمانا من ايه)"

النخلة سيارة نحلة سقوط العاصفة الترابية

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