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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الدولة تحملت 20 مليار جنيه تكلفة قوائم الانتظار..علاج فيروس سي بالمجان للمصابين..أهم تصريحات عوض تاج الدين

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

الدولة والمجتمع المدني تحملت 20 مليار جنيه تكلفة قوائم الإنتظار

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة والتأمين الصحي والمجتمع المدني تحملت 20 مليار جنيه تكلفة قوائم الانتظار لمدة 4 سنوات.

وقال محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن عدد سكان مصر وصل إلى 105 مليون بالإضافة إلى نحو 8 ملايين لاجئ يتم تقيم الخدمة الوقائية والعلاجية لهم.

 الحفاظ على اقتصاديات الشركات

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن 88% من الأدوية يتم إنتاجها محليا، كما أن هناك تنسيق بشأن إنتاج الأدوية مع الحفاظ على اقتصاديات الشركات.

 

أي مصاب بـ فيروس سي يحصل على علاج كامل ومجانا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن فيروس سي كان من الأمراض الخطيرة التي أصابت ملايين المصريين، مشيرا إلى أن مبادرات علاجه قلصت العدد لأقصى حد.

 

وقال محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه حتى الآن أي حالة فيروس سي يتم اكتشافها تحصل على علاج كامل ومجانا.

 

الرئيس السيسي: خلال أيام قليلة هنحتفل بإعلان مصر خالية من فيروس سي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ لو احنا عندنا 500 مستشفى فا احنا محتاجين ألف ونفس الكلام ينطبق على الأطقم الطبية وعلى كل شيء”،.
 

وأضاف الرئيس السيسي أنه تم استهداف لفيروس سي والذي كان له تأثير سلبي على المصريين، معقبًا: “بالاستهداف ده نجحنا ويمكن خلال أيام وأسابيع قليلة هنحتفل بإعلان أن مصر خالية من هذا المرض طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية”.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الثانى «صحة إفريقيا Africa Health ExCon» تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية).

اللجنة العملية للمؤتمر الطبي الإفريقي: مصر اجتازت عقبة فيروس سي

علق الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العملية للمؤتمر الطبي الأفريقي، على افتتاح الرئيس السيسي لفعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني.

 

وقال عادل العدوي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"  إعادة هيكلة القطاع الصحي في أي دولة يحتاج إلى مجهود وإمكانات ".

 

 وأضاف عادل العدوي :" مصر  اجتازت عقبة فيروس سي في ظل ظروف صعبة مرت بها مصر ".

 وتابع عادل العدوي :" القضاء على فيروس سي كان هدف قومي في الدولة المصرية"، مضيفا:" القارة الأفريقية تعاني في القطاع الصحي ".

 

 واكمل عادل العدوي :"  أمراض الدرن والملاريا والإيدز تنتشر في عدة دول أفريقية بسبب تراجع القطاعات الصحية في هذه الدول "، مضيفا:" مصر ذات ريادة في القطاع الصحي داخل أفريقيا". 

 

محمد عوض تاج الدين قوائم الانتظار فيروس سي الرئيس عبد الفتاح السيسي منظمة الصحة العالمية”

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