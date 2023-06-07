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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة تشارك في احتفالات الشرقية لإحياء مسار دخول العائلة المقدسة مصر

الكنيسة تشارك في
الكنيسة تشارك في احتفالات الشرقية بمسار العائلة المقدسة

شارك نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، في الاحتفالية التي أقامتها محافظة الشرقية لإحياء مسار دخول العائلة المقدسة أرض مصر، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ٢٤ بشنس من كل عام.

نظمت الاحتفالية الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالتعاون مع إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، والغرفة التجارية بالمحافظة، وأقيمت في منطقة آثار "تل بسطا" بمدينة الزقازيق.

شهد الحفل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ورئيس جامعة الزقازيق، ومديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وعدد من المسؤولين باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وعدد من القيادات الأمنية والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب مجلسي البرلمان والشيوخ وقيادات الأوقاف، وعدد من الآباء كهنة إيبارشية الزقازيق.

بدأت الاحتفالية بجولة الضيوف في معرض المنتجات الوطنية لمبادرة "أيادي مصر"، ومعرض الفن القبطي، كما تم تقديم فيلم وثائقي بعنوان "تل بسطا مدينة لها تاريخ".

وتضمن الحفل كلمة ألقاها نيافة الأنبا تيموثاوس أشار فيها إلى أن رحلة العائلة المقدسة في مصر تُوجّه أنظارنا إلى قيم إنسانية واجتماعية وروحية عالية، وأرسل تحية احترام وتقدير لسيادة الرئيس السيسي لما يقدمه من أعمال تعمل على رقي ورفعة الوطن، وشكر محافظ الشرقية والمسؤولين لاهتمامهم بإحياء مسار العائلة المقدسة.

كما ألقى الدكتور ممدوح غراب كلمة أكد فيها إلى أن محافظة الشرقية شرُفت ونالت مكانة دينية خاصة لكونها إحدى المحطات التاريخية التي استقبلت العائلة المقدسة بمنطقة "تل بسطا"، وأشاد بالاحتفالية التي جاءت كشجرة محبة تطرح ثمار التآخي والتسامح بين أفراد الوطن.

وشملت الاحتفالية تقديم نيافة الأنبا تيموثاوس الدروع التذكارية للدكتور ممدوح غراب، ورئيس جامعة الزقازيق، وأعضاء اللجنة العليا لتوثيق مسار العائلة المقدسة، وتم التقاط الصور التذكارية.

هذا وقدّم فريق "ثياتيرا" المسرحي مشهد تمثيلي بعنوان "مصر الأمن والأمان"، واُختتم الحفل بفقرات ترانيم وأغاني وطنية من تقديم كورال "ليكن نور" التابع لإيبارشية الزقازيق.

من ناحية أخرى، سام نيافة الأنبا ارسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، اليوم، كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة أبو سيفين بالخارجة التابعة للإيبارشية.

وصلى نيافته القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بالخارجة التابعة للإيبارشية، وشاركه نيافة الأنبا بموا أسقف السويس، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس متى ألفي كاهنًا على كنيسة الشهيد أبي سيفين بالخارجة باسم القس إبراهيم.

 هذا ومن المقرر أن يقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،  الاثنين، صوم الأباء الرسل، الذي يعد أقدم الأصوام التى عرفتها الكنيسة، وذلك لمدة 37 يوما ينتهي بعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس في الحادي عشر من يوليو المقبل. 

وخلال فترة صوم الرسل يمنتع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والدواجن والألبان مع السماح بأكل الأسماك إذ يعد صوم الرسل في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أصوام الدرجة الثانية التي يسمح فيها بأكل السمك تخفيفًا على الأقباط لكثرة أيام الصوم في الكنيسة.

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