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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سيامة أربعة كهنة جدد للخدمة في كنائس الجيزة

سيامة 4 كهنة جدد
سيامة 4 كهنة جدد للخدمة بكنائس الجيزة

احتفلت إيبارشية وسط الجيزة في قداس عيد العنصرة بسيامة أربعة كهنة جدد، للخدمة في كنائس الإيبارشية، وأيضًا بنوال اثنين من كهنتها رتبة القمصية.

وصلى نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الإيبارشية القداس في كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع مراد بالجيزة (مقر المطرانية) وشاركه أصحاب النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، وعدد من الآباء الكهنة، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من الشعب.

وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات سيامة الكهنة الأربعة الجدد، وهم:

١- الشماس ماجد عدلي كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بفيصل باسم القس توما.

٢- الشماس جون رسمي كاهنًا عامًا باسم القس مكاري.

٣- الشماس أمجد ناشد كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس بالطوابق - فيصل، باسم القس كرياكوس.

٤ - الشماس عبدالله خليل كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس بالطوابق - فيصل، باسم القس بولا.

كما أقيمت صلوات رسامة القمصين الجديدين، وهما:

١- القمص مارك جورج كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس بالطوابق - فيصل.

٢- القمص مرقوريوس إسحق كاهن كنيسة القديس مار مرقس بالجيرة.

من ناحية أخرى، شارك نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، في الاحتفالية التي أقامتها محافظة الشرقية لإحياء مسار دخول العائلة المقدسة أرض مصر، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ٢٤ بشنس من كل عام.

ونظمت الاحتفالية الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالتعاون مع إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، والغرفة التجارية بالمحافظة، وأقيمت في منطقة آثار "تل بسطا" بمدينة الزقازيق.

شهد الحفل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ورئيس جامعة الزقازيق، ومديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وعدد من المسؤولين باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وعدد من القيادات الأمنية والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب مجلسي البرلمان والشيوخ وقيادات الأوقاف، وعدد من الآباء كهنة إيبارشية الزقازيق.

بدأت الاحتفالية بجولة الضيوف في معرض المنتجات الوطنية لمبادرة "أيادي مصر"، ومعرض الفن القبطي، كما تم تقديم فيلم وثائقي بعنوان "تل بسطا مدينة لها تاريخ".

وتضمن الحفل كلمة ألقاها نيافة الأنبا تيموثاوس أشار فيها إلى أن رحلة العائلة المقدسة في مصر تُوجّه أنظارنا إلى قيم إنسانية واجتماعية وروحية عالية، وأرسل تحية احترام وتقدير لسيادة الرئيس السيسي لما يقدمه من أعمال تعمل على رقي ورفعة الوطن، وشكر محافظ الشرقية والمسؤولين لاهتمامهم بإحياء مسار العائلة المقدسة.

كما ألقى الدكتور ممدوح غراب كلمة أكد فيها إلى أن محافظة الشرقية شرُفت ونالت مكانة دينية خاصة لكونها إحدى المحطات التاريخية التي استقبلت العائلة المقدسة بمنطقة "تل بسطا"، وأشاد بالاحتفالية التي جاءت كشجرة محبة تطرح ثمار التآخي والتسامح بين أفراد الوطن.

وشملت الاحتفالية تقديم نيافة الأنبا تيموثاوس الدروع التذكارية للدكتور ممدوح غراب، ورئيس جامعة الزقازيق، وأعضاء اللجنة العليا لتوثيق مسار العائلة المقدسة، وتم التقاط الصور التذكارية.

 وقدّم فريق "ثياتيرا" المسرحي مشهدًا تمثيلياً بعنوان "مصر الأمن والأمان"، واُختتم الحفل بفقرات ترانيم وأغاني وطنية من تقديم كورال "ليكن نور" التابع لإيبارشية الزقازيق.

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