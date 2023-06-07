وزير الرياضة الأسبق: أنا حزين على نادي الزمالك ونفسي يرجع للمنافسة

‏قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة الأسبق، إن رئاسة نادي الزمالك شرف لأي شخص و منصب رئيس نادي الزمالك مكانة كبيرة.

وتابع خالد عبد العزيز خلال لقاء له في برنامج "أخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن العملية الترشيحية لرئاسة الزمالك في ظل الظروف التي يمر بها نادي الزمالك عملية صعبة جدا والزمالك يعانى من مشاكل كثيرة منذ فترة ومشكلة نادي الزمالك أن كوادره لم تبنى على مدار كبير وكل مجلس يختلف عن المجلس الذي يسبقه.

حزين على نادي الزمالك

وأضاف يجب على أي نادي كبير أن يجهز كوادره للمستقبل، مؤكدا أنه حزين على وضع نادي الزمالك ويتمنى رجوعه مرة أخرى للمنافسة أن حتى الأهلاوية يتمنوا ذلك.