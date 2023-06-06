وزير الشباب والرياضة الأسبق: نستحق أن يكون لدينا إدارة أفضل للكرة المصرية

‏قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن في كرة القدم المصرية لدينا مشاكل في انتظام الدوري والتصوير والملاعب ولدينا مشاكل في طريقة تقسيم البطولات و نستحق أن يكون لدينا إدارة أفضل للكرة المصرية.

وتابع خالد عبد العزيز خلال لقاء له في برنامج "اخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أصعب أمر ممكن يحدث تدخل فيه هو انتخابات اتحاد الكرة لأن هذا الأمر له قواعد منذ سنوات طويلة، واتحاد الكرة في المحافظات له مجموعة معينة مسيطرة وإذا أردت دخول انتخابات اتحاد الكرة يجب أن يكون معك مفتاح هذه الخريطة.

الجمعية العمومية للأندية

وأضاف أن الحل الوحيد لهذا الأمر هو زيادة الوعي ولا يوجد أي حلول أخرى وأي نظام آخر غير هذا النظام الانتخابي لم يقبلوا أحد ولا الفيفا لأن الجمعية العمومية للأندية هي صاحبة الحق في هذا الأمر.