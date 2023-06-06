خالد عبد العزيز: مصر تتقدم في الرياضة بشكل غير ملحوظ

‏قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق أن هناك تقدم في مجال الرياضة في مصر ولكن تقدم غير ملحوظ بسبب سرعة التقدم في البلاد والمناطق المجاورة.

وتابع خالد عبد العزيز خلال لقاء له في برنامج "أخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أننا لو قارنا أنفسنا في هذا العام مع العام الماضي أو العام قبل الماضي سنجد أن هناك تطور في بعض الأشياء ولكن القفزات في الدول المجاورة تكون اكبر لذلك سنشعر إننا متراجعين وإذا نظرنا إلى دولة المغرب أو السعودية سنلاحظ أن هناك تقدم ملحوظ وكبير جدا فيها في مجال الرياضة.

مصر مرت بفترة صعبة



‏ وأضاف خالد عبد العزيز أن مصر مرت بفترة صعبه جدا وهذا يحدث لنا كل فترة على مر العصور ومثلا مصر في مجال الرياضة كانت متفوقة بشكل رائع في الستينيات ولكن بعد حرب 67 وتوقف الرياضة 6 سنوات تأخرنا جدا في الرياضة واستغرقنا فترة من أجل استعادة المستوى الرياضي ومصر حصلت على الأمم الإفريقية عام 1957 و و1959 ثم حصلت عليها مرة أخرى عام 1986 بعد فترة كبيرة جدا.