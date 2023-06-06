عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عبد العزيز: مصر تتقدم في الرياضة بشكل غير ملحوظ

المهندس خالد عبد
المهندس خالد عبد العزيز

‏قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق أن هناك تقدم في مجال الرياضة في مصر ولكن تقدم غير ملحوظ بسبب سرعة التقدم في البلاد والمناطق المجاورة.

 

وتابع خالد عبد العزيز خلال لقاء له في برنامج "أخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أننا لو قارنا أنفسنا في هذا العام مع العام الماضي أو العام قبل الماضي سنجد أن هناك تطور في بعض الأشياء ولكن القفزات في الدول المجاورة تكون اكبر لذلك سنشعر إننا متراجعين وإذا نظرنا إلى دولة المغرب أو السعودية سنلاحظ أن هناك تقدم ملحوظ وكبير جدا فيها في مجال الرياضة.

 

مصر مرت بفترة صعبة

 
‏ وأضاف خالد عبد العزيز أن مصر مرت بفترة صعبه جدا وهذا يحدث لنا كل فترة على مر العصور ومثلا مصر في مجال الرياضة كانت متفوقة بشكل رائع في الستينيات ولكن بعد حرب 67 وتوقف الرياضة 6 سنوات تأخرنا جدا في الرياضة واستغرقنا فترة من أجل استعادة المستوى الرياضي ومصر حصلت على الأمم الإفريقية عام 1957 و و1959 ثم حصلت عليها مرة أخرى عام 1986 بعد فترة كبيرة جدا.

وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز مصر الرياضة تامر امين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوداد يحكم| "كاف" يرضخ لمطالب الفريق المغربي.. ويصدم الأهلي بشأن نهائي أبطال إفريقيا

عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

حلال للوداد وحرام للأهلي| مطالب الأحمر مرفوضة لدى الكاف وأحلام المغاربة أوامر .. تفاصيل

الأهلي يوجه رسالة نارية لـ المعلق عصام الشوالي.. فيديو

بناء على رغبة الوداد.. كاف يتخذ قرارا مفاجئا قبل إياب نهائي إفريقيا

قرار عاجل بشأن البلوجر أية إيهاب وعشيقها.. مخدرات وممارسة الرذيلة بشقة الجيزة

الرئيس السيسي يعلن عن نبأ سار للمصريين خلال أيام.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

المخرج يسري نصر الله: محمد رمضان ونادية الجندي هما نمبر وان

12 رصاصة.. إصابة مستوطن إسرائيلي في إطلاق نار بنابلس

الكويت.. إعلان النتائج الأولية لـ انتخابات مجلس الأمة |بالأسماء

أول تعليق من كريم بنزيما بعد انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي

3 شروط لقبول تصريح الحج .. بيان عاجل من وزارة العمرة

محمد أبو العينين: منطقة الشرق الأوسط مستقبل العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرحها رسميًا في العيد| حقيقة وتفاصيل الشكل الجديد لـ 20 جنيها البلاستيكية

يصيب المناطق الخاصة ومؤلم .. اكتشف أعراض القلاع عند النساء والرجال

لو بتعاني من الانتفاخ باستمرار.. أسباب غير متوقعة تؤدي لحدوثه

رقم صادم|سعر غير متوقع لقفطان ابنة عاصي الحلاني خلال احتفالها بليلة الحنة

فيديو

أحمد عزمي وشيرين.. نجوم حاولوا التخلص من حياتهم/ فيديو جراف

موعد بدء العاصفة الرملية.. تحذيرات عاجلة بسبب حالة الطقس| شاهد

8 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة|هل نقلق؟! ..شاهد

لقطات صادمة تظهر هروب سائق سيارة بأعجوبة بعد إنجراف جرار زراعي..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ