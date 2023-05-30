خالد عبد العزيز: لا وجود للخطوط الحمراء داخل الحوار الوطني

قال المهندس خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي بـ الحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية للحوار ساهمت بشكل كبير في تشجيع اامواطنين ومشاركتهم في الحوار، منوها بأن جلسة مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب كانت مثمرة بشكل كبير.

وأضاف "خالد عبد العزيز" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن الحوار الوطني يذكر ويناقش المشاكل، ويقدم الحلول والبدائل، منوها بأن المحور المجتمعي يرتبط بشكل واضح مع باقي المحاور.

واسترسل: هناك تنسيق ومراجعة بين أعضاء الحوار الوطني، للحديث عن ما تم خلال الجلسات، مناشدا بضرورة تحديد المشاكل ووضع الحلول السريعة لتلك المشاكل.

ولفت إلى أن المحاور سترسل توصياتها إلى مجلس الأمناء، ومن ثم سيعمل المجلس على إعادة صياغتها وترتيبها، وإرسالها إلى الرئيس السيسي، لدراسة صلاحياتها.



وأكمل: اتمنى أن يكون هناك نوع من العملية والمنطقية، ووضع حلول للمشاكل التي تواجه المواطنين، مشددا على أن الحوار الوطني لا يضع خطوط حمراء للحديث.