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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل من مليون جنيه.. سيارات هاتشباك 2023 للبيع بمصر| صور

سيارات هاتشباك 2023
سيارات هاتشباك 2023

يبحث الشباب المصري دائما داخل سوق السيارات الجديدة بمصر عن طرازات سيارات هاتشباك حديثة، وذلك لما تقدمة تلك السيارات من مميزات وتكنولوجيات متقدمة لأحابها ومستقليها، بالإضافة الي ارتفاعها عن الأرض الذى يساعدها علي التحرك في مختلف الطرق .

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قبل وصولها المليون .. اسعار اوبل كروس لاند موديل 2023

يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات هاتشباك موديل 2023 لا تزيد أسعارها عن مليون جنيه ومنها سيارة سيات ارونا، فيات 500، اوبل كورسا .

1- تويوتا روميون

تتسارع سيارة تويوتا روميون الهاتشباك من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.5 ثانية، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتحتاج سيارة تويوتا روميون الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، وتخرج قوة 103 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة .

 تويوتا روميون موديل 2023

تباع سيارة تويوتا روميون موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة بفئة واحدة سعرها 575 ألف جنيه .

2- سكودا فابيا

تنتج سيارة سكودا فابيا الهاتشباك موديل 2023 قوة 110 حصان، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتوي سيارة سكودا فابيا علي محرك سعة 1000 سي سي، وتخرج عزم أقصي للدوران 200 نيوتن/متر، وتستهلك 4.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سكودا فابيا الهاتشباك موديل 2023

الفئة الأولي سعرها 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها 785 ألف جنيه .

الفئة الثالثة سعرها 850 ألف جنيه .

3- فيات 500

تصل سرعة سيارة فيات 500 موديل 2023 الهاتشباك الجديدة القصوى الي 182 كم/ساعة، وتخرج قوة 100 حصان، بفض احتوائها علي محرك سعة 1400 سي سي، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 10.5 ثانية، وتحتاج الي 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج 131 نيوتن/متر، من عزم الدوران ويصل سعه خزان وقودها الي 35 لتر .

فيات 500 موديل 2023 الهاتشباك الجديدة

تقدم سيارة  فيات 500 موديل 2023 الهاتسباك داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 900 ألف جنيه .

4- اوبل كورسا

تستخدم سيارة اوبل كورسا موديل 2023 علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتستهلك 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع اوبل كورسا من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتخرج قوة 130 حصان، وعزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر.

اوبل كورسا موديل 2023

الفئة الأولي سعرها 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها 949 ألف جنيه .


5- سيات ارونا

تخرج سيارة سيات ارونا موديل 2023 الهاتشباك عزم أقصي للدوران يصل الي 200 نيوتن/متر، وتحتاج الي 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 115 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات .

سيات ارونا موديل 2023 الهاتشباك

تتوافر سيارة سيات ارونا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة قدر سعرها بـ 999 ألف جنيه .

تويوتا روميون سكودا فابيا أوبل كورسا سيات ارونا فيات 500

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