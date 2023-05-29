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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قبل وصولها المليون .. اسعار اوبل كروس لاند موديل 2023

اوبل كروس لاند موديل
اوبل كروس لاند موديل 2023

تقدم السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023، من خلال فئتين من التجهيزات وهم AT-ELEGANCE و TOP LINE، وتعتبر هذه السيارة واحدة من ابرز الاصدارات الرياضية المقدمة من عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، والتي مازالت لم تكسر حاجر المليون، حيث يصل سعر الفئة الاعلى تجهيزًا إلى 939.990 جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار ومواصفات السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023

 اوبل كروس لاند موديل 2023 

الابعاد الخارجية للسيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 

 

  • الطول 4217 مم.
  • العرض 1765 مم.
  • الارتفاع 1605 مم.
  • قاعدة العجلات 2604 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 410 لتر.
  • ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص الارضي" 180 مم.
 اوبل كروس لاند موديل 2023 

القدرات الفنية للسيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 

 

  • يمكن للسيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 أن تستغرق فترة زمنية مدتها 11.8 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0.

 

  • تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 187 كم/ساعة، بينما تستمد اوامر الحركة من ناقل سرعات اوتوماتيكي سداسي النقلات مع تقنية الجر الامامي للعجلات.
 اوبل كروس لاند موديل 2023 
  • تعتمد السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 على محرك تيربو 1200 سي سي، ينتج 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 

  • يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة قدرها 5.4 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.
 اوبل كروس لاند موديل 2023 

الاسعار الرسمية للسيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الاولى AT-ELEGANCE موديل 2023 بسعر 859.990 جنيه.

الفئة الثانية TOP LINE موديل 2023 بسعر 939.990 جنيه.

اوبل كروس لاند تقنية الفيديو السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 موديل 2023 كروس لاند موديل 2023

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