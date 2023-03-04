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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة من أوبل في مصر 2023 .. صور

اوبل كورسا موديل
اوبل كورسا موديل 2023

تقدم شركة أوبل الألمانية، العديد من السيارات داخل السوق العالمي والمصري، وتعد النسخة كورسا موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، هي أرخص إصداراتها المطروحة محليًا.

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وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، سعر ومواصفات أرخص سيارة أوبل في مصر “كورسا 2023”.

 اوبل كورسا موديل 2023 

محرك السيارة اوبل كورسا موديل 2023 

  • سعة 1200 سي سي "تيربو"
  • قوة إجمالية 130 حصانا.
  • عزم اقصى للدوران 230 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيكي.
  • 6 سرعات.
  • تقنية الدفع الأمامي.
 اوبل كورسا موديل 2023 

تسارع السيارة أوبل كورسا 2023 واستهلاك الوقود 

يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 207 كم/ساعة، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 8.7 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.6 لتر عندما تقطع مسافات قدرها 100 كيلومتر.

 اوبل كورسا موديل 2023 

أبعاد وقياسات السيارة أوبل كورسا موديل 2023 

  • الطول الكلي 4060 مم.
  • العرض الكلي 1960 مم.
  • الارتفاع الكلي 1433 مم.
  • قاعدة عجلات طولها 2538 مم.
  • سعة تخزين خلفية 309 لترات.
  • سعة خزان الوقود 44 لترا.
  • جنوط رياضية تصل إلى 17 بوصة.
 اوبل كورسا موديل 2023 

تجهيزات السيارة أوبل كورسا موديل 2023 

تضم السيارة العديد من التجهيزات ومنها، شاشة 7 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، سنتر لوك، نظام صوتي يصل إلى 6 مكبرات، وبلوتوث، وحساسات إضاءة ومطر، بالإضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا خلفية، ومرايات كهربائية، إلى جانب حزمة من وسائل التحكم والمكابح.

 اوبل كورسا موديل 2023 

سعر أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر 

أوبل كورسا موديل 2023 - الفئة الأولى، بسعر 679.990 جنيها.

أوبل كورسا موديل 2023 -  الفئة الثانية، بسعر 719.990 جنيها.

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