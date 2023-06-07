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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

 عضو خارجية الشيوخ: مصر نجحت في استرداد قوتها داخل القارة الأفريقية

ريهام عفيفي - عضو
ريهام عفيفي - عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماع وزراء الخارجية لدول الكوميسا باعتبارها التجمع الاقتصادي الأكبر في القارة الافريقية والذى يؤكد قوة مصر وحركتها الدؤوبة لاسسترداد دورها الرائد  داخل القارة السمراء .

 

وأشارت النائبة ريهام عفيفي فى تصريحات لها اليوم بمجلس الشيوخ إلى أن تواجد مصر ومشاركتها فى هذا المؤتمر  يعزز أفاق التجارة الأفريقية البينية بين دول القارة وكذلك التجارة مع العالم الخارجي حيث تمثل مصر بوابة لأفريقيا  وكذلك فى ظل أتجاه مصر إلى تعزيز صادراتها داخل دول القارة  .

 

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي أن دول  السوق المشتركة لـ الكوميسا وعددها 21 دولة تعمل على تعزيز الاندماج الاقتصادى، لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتى أثرت بالسلب على جميع الدول الكبري .

 

وقالت إن مصر نجحت فى رئاسة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية خلال الفترة من نوفمبر 2021، وبالأخص فى المساعدات التى قدمتها خلال وباء كورونا لدول القارة الأفريقية، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادى .

 

 

وشددت على أن قمة السوق المشتركة لدول تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية)،"الكوميسا" تعقد تحت  عنوان  التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا مزدهرة وداعمة  للاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة، قائلة: هذه الأهداف تعمل عليها مصر فى الفترة الأخيرة وهو ما يعزز مكانتها بين دول السوق .

 

 

 ويشارك الرئيس عبد الفتاح  السيسي فى  تسليم الرئاسة الدورية من مصر إلى زامبيا.وسيشارك الرئيس السيسي  فى حضور  زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية هم الدول المشاركة  فى تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية، والمعروفة بـ "الكوميسا".

 

وتعد مصر من أوائل الدول المؤسسة للكوميسافى عام 2000 لإنشاء منطقة تجارة حرة   ،أما عن بقية الدول فهم "جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي، رواندا ،بورندي، ليبيا ،جزر القمر ، الصومال ، وجنوب إفريقيا . 

ريهام عفيفي عبد الفتاح السيسي لجنة العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ وزراء الخارجية جنوب القارة الأفريقية

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