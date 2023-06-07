‏القبض على المتهمين بسرقة نوافذ من داخل مركز شباب بالسيدة زينب

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض علي شخصين لسرقتهما نوافذ من داخل إحدى مراكز الشباب بالسيدة زينب ، وأمر اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة باحاله المتهمين الي النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب قد تمكنت من ضبط شخصين مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما عدد (6) نوافذ حال قيامهما ببيعهم لـتاجر خردة مقيم بدائرة القسم .

وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات ، إعترفا بسرقتها من داخل مركز الشباب الكائن بدائرة القسم.

وبإستدعاء مدير المركز تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.