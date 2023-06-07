سفيرة إستونيا بالقاهرة: الحكومة المصرية تسعى لتقديم خدمات مناسبة لاحتياجات المواطنين

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، السفيرة إنجريد آمر سفيرة إستونيا بجمهورية مصر العربية.

وذكر بيان صادر اليوم عن رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر أن الدكتور إندريه زكي رحب بسفيرة إستونيا بالقاهرة، ودار حوارا حول نشاط الطائفة الإنجيلية من خلال ١٥٠٠ كنيسة محلية في جميع محافظات الجمهورية، وأحدث نشاطات وحدات وقطاعات الهيئة الإنجيلية، ودورها في حوار الثقافات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بجانب دور الهيئة الوطني في جميع المبادرات الرئاسية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقال رئيس الإنجيلية: "العالم يواجة صعوبات حقيقية بسبب الصراع الروسي الأوكراني، والدولة المصرية تقوم بدور وجهد كبير لتجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة".

من جانبها، أشادت إنجريد آمر بدور الهيئة الإنجيلية ونشاطها التنموي الوطني في خدمة الشعب المصري دون تمييز، وقالت سفيرة إستونيا: "مصر بلد عظيم والمصريون شعب متسامح والحكومة المصرية تسعى لتقديم خدمات مناسبة لاحتياجات المواطنين".