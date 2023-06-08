عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محطات معالجة الصرف الصحي ومياه الشرب بمنشاة القناطر خطوة على طريق التنمية

محطة مياه منشاة القناطر
محطة مياه منشاة القناطر

تشهد محافظة الجيزة، العديد من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب العملاقة وغير المسبوقة، لتضع حجر الاساس وتكون خطوة في طريق الجمهورية الجديدة، من أجل التنمية وتغيير شكل الحياة خاصة في القرى، لتلبية احتياجات المواطنين من خلال إنشاء مشروعات خدمية تعمل على إنهاء معاناة الأهالي خلال السنوات السابقة، وتوفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين والتسهيل عليهم.

رفع طاقة تشغيل محطة صرف أم دينار لـ٣٠ الف م٣ خلال عام

ومن بين هذه المشروعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية ام دينار التابعة لمدينة منشاة القناطر والتي تعمل حاليا بطاقة ١٠ الاف م٣ وخلال شهور بسيطة، سيتم مضاعفة طاقه العمل بها لتصل الي ٢٠ الف م٣ يومياً.

وذلك في اطار خطة رفع كفاءتها وتطويرها والتي تشمل توسعة دائرة الاستفادة من المحطة للمواطنين والمناطق المحرومة ورفع طاقة التشغيل لها من خلال تطوير المحطة لتصل الي ٣٠ الف م ٣ خلال عام.

كما كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الأعمال اللوجيستية والفنية والتجهيزات اللازمة لتشغيل المحطة بكامل طاقتها خلال الجدول الزمني المحدد لها والتي كانت تعد احد المطالب الملحة للمواطنين.

وتأتي أيضاً محطة مياه الشرب بمركز ومدينة منشاة القناطر، كمشروع تنموي لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة ووالمتأثرة بضعف ضخ المياه.

انتهاء المرحلة الاولى لمحطة مياه منشاة القناطر بطاقة ٤٠ ألف م٣

وأنتهت أعمال المرحلة الاولى من محطة مياه الشرب بمركز ومدينة منشاة القناطر، بطاقة ٤٠ الف م٣ ، وخلال أيام سيتم زيادة كميات المياه المخصصة لقرى الرهاوي ولأم دينار الى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بطاقة ٤٠ الف م٣  لخدمة المناطق الشمالية لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة بعد انتهاء المشروع بالكامل الي ٨٠ الف م٣ . 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي المتابعة الدورية لنسب التنفيذ بمشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي لإدخال تلك الخدمات بالقرى المحرومة في اطار خطه الدولة نحو توفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين والتسهيل عليهم.

WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.04 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.04 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.05 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.05 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.05 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.05 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.06 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.06 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.07 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.07 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.09 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.09 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.09 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.09 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.10 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.10 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.11 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.11 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.12 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.21.12 PM
مدينة منشأة القناطر مشروعات البنية التحتية مياه الشرب والصرف الصحي مياة الشرب محافظ الجيزة إنشاء مشروعات خدمية قرية أم دينار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

عاصفة عنيفة تضرب البلاد وحرارة 45 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد اليوم

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

هل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل 40 يومًا من الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب

تفحم 7 سيارات بالكامل.. النيابة تحقق في حريق جراج بجوار ستوديو مصر بترسا

دعاء العواصف الشديدة.. رسول الله حذر من 7 أفعال شائعة فاجتنبوها

موضوعات متعلقة

غدا.. إقامة معرض لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة في الجيزة

محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيفيا الأحد المقبل.. التفاصيل والشروط

إعلان تفاصيل الاشتراك بالنسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالجيزة

لإثبات أنه حي.. مواطن يستغيث بوزيرة التضامن لإعادة معاشه بعد توقفه لوفاته

"مديرية التعليم بالجيزة" تتفقد مدارس الحوامدية والبدرشين قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس (تحديث)

ضمن حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية بمركز شباب أسكر بالصف|شاهد

وكيل تعليم الجيزة يتابع لجان الإدارات التعليمية لامتحانات الدبلومات الفنية بغرفة العمليات المركزية

ترشيحاتنا

شيل الفيشة.. نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

شكاير مليانة فلوس ومخدرات .. سقوط عصابة سيدات بحدائق القبة |فيديوجراف

الاحتلال الإسرائيلي يُفجر منزل أسير فلسطيني في قلب "رام الله"

بعد تحذيرات الأرصاد .. نصائح القيادة فى الطقس السيئ

دعاء يبعد الشيطان عنك طول اليوم.. 11 كلمة صباحا تزيحه من طريقك

تراجع شديد في سعر الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة لمرحاض طائر يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. اعرف القصة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

فوائد مذهلة لتناول التين المجفف .. تعرف عليها

مدرسة خاصة في الأردن تطالب المعلمات بضرورة تنسيق الإنجاب

فيديو

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ