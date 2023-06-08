محطات معالجة الصرف الصحي ومياه الشرب بمنشاة القناطر خطوة على طريق التنمية

تشهد محافظة الجيزة، العديد من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب العملاقة وغير المسبوقة، لتضع حجر الاساس وتكون خطوة في طريق الجمهورية الجديدة، من أجل التنمية وتغيير شكل الحياة خاصة في القرى، لتلبية احتياجات المواطنين من خلال إنشاء مشروعات خدمية تعمل على إنهاء معاناة الأهالي خلال السنوات السابقة، وتوفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين والتسهيل عليهم.

رفع طاقة تشغيل محطة صرف أم دينار لـ٣٠ الف م٣ خلال عام

ومن بين هذه المشروعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية ام دينار التابعة لمدينة منشاة القناطر والتي تعمل حاليا بطاقة ١٠ الاف م٣ وخلال شهور بسيطة، سيتم مضاعفة طاقه العمل بها لتصل الي ٢٠ الف م٣ يومياً.

وذلك في اطار خطة رفع كفاءتها وتطويرها والتي تشمل توسعة دائرة الاستفادة من المحطة للمواطنين والمناطق المحرومة ورفع طاقة التشغيل لها من خلال تطوير المحطة لتصل الي ٣٠ الف م ٣ خلال عام.

كما كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الأعمال اللوجيستية والفنية والتجهيزات اللازمة لتشغيل المحطة بكامل طاقتها خلال الجدول الزمني المحدد لها والتي كانت تعد احد المطالب الملحة للمواطنين.

وتأتي أيضاً محطة مياه الشرب بمركز ومدينة منشاة القناطر، كمشروع تنموي لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة ووالمتأثرة بضعف ضخ المياه.

انتهاء المرحلة الاولى لمحطة مياه منشاة القناطر بطاقة ٤٠ ألف م٣

وأنتهت أعمال المرحلة الاولى من محطة مياه الشرب بمركز ومدينة منشاة القناطر، بطاقة ٤٠ الف م٣ ، وخلال أيام سيتم زيادة كميات المياه المخصصة لقرى الرهاوي ولأم دينار الى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بطاقة ٤٠ الف م٣ لخدمة المناطق الشمالية لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة بعد انتهاء المشروع بالكامل الي ٨٠ الف م٣ .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي المتابعة الدورية لنسب التنفيذ بمشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي لإدخال تلك الخدمات بالقرى المحرومة في اطار خطه الدولة نحو توفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين والتسهيل عليهم.

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