عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس غرفة التطوير العقاري يشارك في الندوة الشهرية لمجلة الأزهر

طارق شكري
طارق شكري

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إن هناك فرقًا بين المطور العقاري والمستثمر والمقاول، لافتًا إلى أن المطور العقاري يعد بمثابة «المايسترو» وصاحب الفضل في وجود قيمة مضافة للأرض المقام عليها المشروع العقاري، وذلك منذ ولادة الفكرة، مرورا بالتصميمات والإنشاءات والصيانات، حتى إدارة المشروع بعد تسليمه للملاك.

نظام التطوير العقاري

وأوضح شكري، خلال مشاركته بأعمال الندوة الشهرية لمجلة الأزهر، والتي تنظمها الأمانة العامة المساعدة للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، تحت عنوان «نظام التطوير العقاري.. رؤية شرعية وقانونية»، أن الهدف من إنشاء غرفة للتطوير العقاري هو تحقيق ودعم رؤية مصر 2030 ، فيما يخص التنمية العمرانية، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة المنظمات سواء كانت شعبة الاستثمار العقاري أو مجلس العقار المصري لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وتوفير بيئة عقارية عالية المستوى جاذبة للاستثمار.

"الرؤية الشرعية والقانونية للتطوير العقاري".. انطلاق فعاليات الندوة الشهرية لمجلة الأزهر

بروتوكول تعاون بين كلية العلوم بنات الأزهر والمركز القومي للبحوث لتبادل الخبرات

ولفت رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إلى أن المطورين العقاريين تعرضوا لأزمة كبيرة، بسبب ارتفاع التكلفة الحقيقية للإنشاء والتنفيذ بقيم تراوحت بين 100% إلى 140%، وهذا رقم كبير جدًا كتكلفة على أثر البيع.

وتَعْقد مجلَّة الأزهر شهريًّا ندوةً حواريَّة تستضيف فيها كبار علماء الأزهر ومصر في التخصصات الشرعية والأدبية والثقافية والقانونية وغيرها؛ لمناقشة أهم قضايا العصر، وطَرْح الحلول المناسبة لها، وتناول الأفكار التي يطرحها فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما تُناقِش أهمَّ الكتب حديثة الصدور التي ألَّفها كبار العلماء، والقضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المجلَّة.

التطوير العقارى صناعة التطوير العقاري المهندس طارق شكري المطور العقاري نظام التطوير العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

سيف زاهر يكشف سبب عدم مساندة الشناوي لـ مصطفى شوبير بمواجهة الأهلي والوداد

العاصفة بهذه المناطق.. سحب رعدية تغطي عدة محافظات وأمطار خلال ساعات| الطقس اليوم

كاف يحسم موقفه النهائي بشأن تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد

تفحم 7 سيارات.. إنقاذ منطقة ترسا في الجيزة من كارثة | صور

موضوعات متعلقة

عضو كبار العلماء يطالب بإصدار تشريعات لدعم موقف مشتري العقار أمام كبار المطورّين

عبدالله النجار: العقار نوع من المال وله وضع خاص في الشريعة الإسلامية

طلاب القسم العلمي يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية في الجبر والهندسة الفراغية

مفتي بلجراد يقيم مأدبة غداء رسمية تكريما لـ شوقي علام

"الرؤية الشرعية والقانونية للتطوير العقاري".. انطلاق فعاليات الندوة الشهرية لمجلة الأزهر

بمقر خريجي الأزهر.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لأئمة لبنان والـ20 لخطباء ليبيا

انطلاق فعاليات ندوة حق المرأة في الحضانة والرضاعة بالجامع الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية للبنات

ترشيحاتنا

تحذير .. الأرصاد تعلن عن عاصفة ترابية | وذروة سوء الطقس

انخفاض شديد.. الدولار يتلقى ضربة قوية بسبب الفيدرالي الأمريكي

طارق مصطفى يقترب من الرحيل عن أولمبيك آسفي ويتولى تدريب ناد مغربي جديد

شكاير فلوس وهيروين..تفاصيل مثيرة وراء سقوط عصابة السيدات بحدائق القبة

بعد تدمير سد كاخوفكا .. حاكم خيرسون يكشف عن ميزة تكتيكية للجيش الروسي

خبيرة : الرئيس السيسي أعاد قوة العلاقات المصرية الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المروحة مش كفاية.. إزاي تحمي نفسك من أضرار ارتفاع الحرارة؟

غير الأكلاشيهات.. نصائح جديدة للوقاية من أضرار العاصفة الترابية

تدمر المناعة.. عادة غذائية خاطئة يفعلها معظمنا يوميا

الكيلو بـ195 جنيها| بشرى للمواطنين قبل العيد بعد وصول 2500 أضحية..إيه الحكاية

فيديو

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

ممارسات غير أخلاقية وأفلام مخلة .. ماذا حدث في مدرسة دولية بمصر

تفاصيل شهادة إدخار ذات أعلى عائد مقدم بنسبة 39% .. فيديو

حسين الجسمى يطرح أغنية انا احترق على اليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ