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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بروتوكول تعاون بين كلية العلوم بنات الأزهر والمركز القومي للبحوث لتبادل الخبرات

جامعة الازهر
جامعة الازهر

وقعت الدكتورة مها غازي، عميدة كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث؛ بهدف التعاون في المجالات الأكاديمية والمهنية، والتدريبية.

وأوضحت غازي أن توقيع البروتوكول تم بحضور الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وقام بالتوقيع الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومي للبحوث للشئون العلمية والبحثية، والدكتورة مها غازي سليمان، بحضور الدكتورة سامية أبو فرحة، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشارت غازي إلى أن البروتوكول يهدف إلى إبرام اتفاقية تبادل وتعاون علمي وثقافي بين كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة والمركز القومي للبحوث.

وأضافت العميدة أن توقيع هذا البروتوكول جاء من منطلق الحرص على التعاون وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، بجانب تعظيم الإفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين، وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة في مجالات مختلفة للإفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية.

كما يتضمن برتوكول التعاون تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، إضافة إلى أنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين، بجانب إتاحة نشر الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية، وخاصة في المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية للدولة في خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

من جانبه ذكر الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومي للبحوث للشئون العلمية والبحثية، أن مجالات التعاون بين الطرفين تتضمن أيضًا تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخبراء في التعليم والتدريب في المراحل الدراسية وورش العمل وتنظيم الندوات والمؤتمرات.

وأكدت الدكتورة مها غازى، عميد كلية العلوم، أن نطاق التعاون وفقًا للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية، والإفادة من الطاقات البشرية والاستشارية لكلا الجانبين، مشيرة إلى أن جامعة الأزهر تتطلع الى التعاون المثمر والمنتج مع المركز القومي للبحوث.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مروة السباعي، منسق البروتوكول المشترك عن كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور  شريف زين العابدين، عميد معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، عن المركز القومي للبحوث، والدكتورة جوسلين يحيى صليب، عميد معهد بحوث الصناعات الكيماوية، والدكتورة  آلاء هيكل، منسق البروتوكول المشترك عن المركز.

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