تموين الإسكندرية تضبط سلعًا منتهية الصلاحية خلال حملات رقابية بوسط المدينة

شنت إدارة تموين وسط التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة محمد عادل مدير الإدارة، وتحت إشراف أحمد علي رئيس الرقابة، حملات مكثفة على الأنشطة التموينية المختلفة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.



وأسفرت الحملات الرقابية -بحسب بيان أصدرته المديرية اليوم الأحد- عن تحرير 10 محاضر شملت ضبط وحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية، وزيت شيشة إلكتروني مجهول المصدر ومحظور تداوله داخل الأسواق المصرية، حيث تم التحفظ على 189 قطعة حلوى، و261 زجاجة زيت شيشة إلكتروني متنوعة، و834 علبة سجائر مجهولة المصدر.



كما تضمنت المخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، وبيع سجائر بأسعار أعلى من السعر الرسمي، إلى جانب مخالفات متنوعة بعدد من المخابز البلدية.

وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

