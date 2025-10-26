محافظ الإسكندرية يتفقد منطقة الكيلو 21 بالعجمي لمتابعة التزام السائقين وضبط الأسواق

أجرى محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، جولة ميدانية لتفقد منطقة الكيلو 21 بنطاق حي العجمي، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، وإزالة تعديات الباعة الجائلين على الطريق العام، ومراقبة أسعار السلع، والاستماع إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم.



وخلال جولته أسفل كوبري الكيلو 21، تابع المحافظ أسعار السلع بالأسواق، وشدد على ضرورة التزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار، وتوجيه البائعين لبيع السلع بأسعار مناسبة وعدم استغلال المواطنين، كما كلف رئيس حي العجمي بإزالة تعديات الباعة الجائلين لتسهيل حركة المرور والمارة، وإزالة وصلات الكهرباء المخالفة، إلى جانب مراجعة تراخيص المحال وإعدام الأغذية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك التي تم ضبطها.



وتفقد المحافظ المخابز بشارع الصفا بداية كوبري 21، حيث استفسر عن سعر الرغيف ووزنه، واستمع إلى شكاوى المواطنين، موجها إدارة المرور بتنظيم حملات دورية على المواقف للتأكد من توافر وسائل المواصلات ومدى التزام السائقين بالتعريفة الرسمية، فضلًا عن مراجعة تراخيص سيارات الأجرة بالمنطقة.



كما وجه المحافظ بضرورة الحد من تواجد المشردين أسفل كوبري 21 بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وإدارة المرور لتكثيف التواجد الميداني وسحب تراخيص المركبات المخالفة لمنع التكدس المروري.



وفي ختام الجولة، تفقد المحافظ إحدى المستشفيات بحي العجمي للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات، واستفسر من مسؤولي المستشفى عن أعداد المترددين اليوميين، وتوافر التخصصات الطبية، وأسعار العيادات الخارجية.



وقد رافق المحافظ في جولته السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس حي العجمي، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.