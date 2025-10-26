قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

محمد إبراهيم

دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عدد من اللجان التجنيدية التابعة لمنطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق إلى محافظة جنوب سيناء لتسوية المواقف التجنيدية مجاناً لذوى الهمم وكبار السن من أبناء المحافظة، من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتجميع الحالات وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم.

بالإضافة إلى دفع عدد من اللجان لحالات ذوى الهمم بمقر تواجدهم بالمناطق الجبلية والنائية بالطور ووادى فيران وأبو رديس وأبو زنيمة وشرم الشيخ تقديراً لحالتهم الصحية وتوفيراً للوقت والمجهود عليهم وأسرهم ، وروعى فى اللجان أن تتضمن كافة التخصصات الطبية بما يحقق الدقة والتكامل فى إجراءات الكشف الطبى لإنهاء المواقف التجنيدية .

فيما أشاد أبناء محافظة جنوب سيناء بتلك التيسيرات التى تقوم بها القوات المسلحة لتعزيز أوجه الدعم المقدم لأبناء الوطن من ذوى الهمم وكبار السن والعمل على رفع روحهم المعنوية بما يعكس الترابط بين أبناء الشعب المصرى وقواته المسلحة .  

أعقب تلك الإجراءات تنفيذ إحتفالية تضمنت تنفيذ عدد من الفقرات الفنية وتسليم شهادات تسوية المواقف التجنيدية لأبناء المحافظة ، وذلك بحضور اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ياتي ذلك تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، وفى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوى الهمم وكبار السن.

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

