تسعى الدولة المصرية دائمًا إلى بناء مستقبل أفضل من خلال مشاريع تنموية واقتصادية ضخمة. نسابق الزمن، نتقدم ونتطور برتم سريع من أجل إكمال مسيرة بناء جمهوريتنا الجديدة .... تحويل مصر إلى وجهة سياحية رائدة هو أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

على أحر من الجمر ننتظر شهر نوفمبر 2025 الذي سيتم فيه حدث عظيم، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .... حدث افتتاح المتحف المصري الكبير من المتوقع أن يكون حدثًا كبيرًا وأضخم من حدث نقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش، حيث سيشهد هذا الحدث حضورًا كبيرًا من قادة وزعماء العالم، وستكون هناك فعاليات واحتفالات كبيرة لمدة ثلاثة أيام.

المتحف المصري الكبير سيُفتتح رسميًا في 1 نوفمبر 2025، وسيكون هناك افتتاح كبير لمدة ثلاثة أيام من 1 إلى 3 نوفمبر، يبنما سيبدأ استقبال الجمهور من 4 نوفمبر. سيضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، وستكون هناك عروض موسيقية ومعارض فنية عالمية. من المتوقع حضور أكثر من 1000 ضيف دولي، وسيشهد الحدث تغطية إعلامية كبيرة.

المتحف المصري الكبير يجمع بين حداثة العصر وقدم التاريخ، حيث يمتزج التصميم المعماري الحديث مع التراث الحضاري المصري القديم. استخدام التكنولوجيا الحديثة فيه يمكن الزوار من استكشاف القطع الأثرية والتفاعل معها بطرق مبتكرة من خلال تقديم معلومات قيمة تمكن السياح من التعلم والتثقيف بطرق مبتكرة، ما يجعله وجهة سياحية تعليمية عظيمة.

تبرع مصر دائمًا في جذب أنظار العالم إليها، وتثني الشعوب دائمًا على مصر وعلى حضارتها العتيقة وآثارها العظيمة التي تبدع في عرضها للجمهور، وتؤمن بأنها ميراث عظيم من الأجداد الأوائل والحفاظ عليه أمانة ومسئولية كبيرة.

أجدادنا المصريون القدماء تركوا لنا إرثًا حضاريًا وإنسانيًا يجب أن نفتخر ونعتز به. لقد تقدموا وبرعوا في جميع العلوم الحياتية والإنسانية رغم بساطة زمانهم، لقد تركوا لنا ما يجعلنا نكمل مسيرتهم ونعلم حضارتهم للأجيال والشعوب الأخرى بأحدث وسائل عصرنا التكنولوجية.

دامت مصر وجهة سياحية لجميع شعوب العالم. تحيا مصر قيادة وجيشًا وشعبًا.