بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية تقريراً من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، يفيد بإصابة 11 معلمًا ومعلمة في حادث سير أثناء عودتهم من عملهم بمركز البلينا إلى محل إقامتهم شمال المحافظة.

وتبين من التقرير أن الحادث وقع نتيجة تصادم وقع بين سيارة أجرة «ميكروباص» ودراجة نارية «تروسيكل» أمام قرية كوم الصعايدة بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، ما أسفر عن إصابة 11 معلماً بإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت خالد زايد المسئول الإعلامي بالنقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، أن المصابين هم:

عبد الرحيم شوقي محمد 38 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى.

سعيد صالح فؤاد 28 سنة مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليسرى ودخل في غيبوبة تامة.

شيماء محمد عبد الكريم 38 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالفخذ الأيسر.

كما أصيب بالحادث كل من: آية رمضان أحمد 30 سنة مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري.

آلاء صابر عبد الرحمن 34 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى.

ماهر عبد الخالق أحمد 27 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن.

فاطمة أحمد محمد 27 سنة مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن.

ميادة أشرف ناصر 28 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى.

جهاد عبد الستار أحمد 28 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى.

مريم الضبع رمضان 27 سنة مصابة بكسر مضاعف بالساق اليمنى.

حنان ياسين عبد النبي 25 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى.

وعلى الفور وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رئيس النقابة الفرعية بسوهاج بسرعة التواجد مع المصابين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم،

وكلف " الزناتي" فرعية المعلمين بسوهاج بتقديم كل سبل الدعم للمعلمين المصابين، مؤكدًا أن النقابة العامة تتابع الحادث لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية.

وشدد الزناتي على أن سلامة المعلمين وكرامتهم تأتي دائمًا على رأس أولويات النقابة العامة للمهن التعليمية.