قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: توفير 80 ألف فرصة عمل بـ130 مصنع قائم و120 تحت الإنشاء
يشمل صفقة تيك توك.. وزير الخزانة الأمريكي: التجهيز لاتفاق تجاري كبير مع الصين
باستثمارات 85 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية بالسخنة
منطقة قناة السويس: حققنا استثمارات بحوالي 10،08 مليار دولار خلال 3 سنوات
مدبولي: المواطن يتلقى الخدمة برسوم رمزية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ سوهاج يوجه بمتابعة حالة المعلمين المصابين في حادث مروري
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن جراديشار
محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية يشهدان إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

أحد المعلمين المصابين بالحادث
أحد المعلمين المصابين بالحادث
الديب أبوعلي

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية تقريراً من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، يفيد بإصابة 11 معلمًا ومعلمة في حادث سير أثناء عودتهم من عملهم بمركز البلينا إلى محل إقامتهم شمال المحافظة.

وتبين من التقرير أن الحادث وقع نتيجة تصادم وقع بين سيارة أجرة «ميكروباص» ودراجة نارية «تروسيكل» أمام قرية كوم الصعايدة بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، ما أسفر عن إصابة 11 معلماً بإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات بالجسد، وتم  نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت خالد زايد المسئول الإعلامي بالنقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، أن المصابين هم: 

عبد الرحيم شوقي محمد 38 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى.

سعيد صالح فؤاد 28 سنة مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليسرى ودخل في غيبوبة تامة.

شيماء محمد عبد الكريم 38 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالفخذ الأيسر.

كما أصيب بالحادث كل من: آية رمضان أحمد 30 سنة مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري.

آلاء صابر عبد الرحمن 34 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى.

ماهر عبد الخالق أحمد 27 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن.

فاطمة أحمد محمد 27 سنة مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن.

ميادة أشرف ناصر 28 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى.

جهاد عبد الستار أحمد 28 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى.

مريم الضبع رمضان 27 سنة مصابة بكسر مضاعف بالساق اليمنى.

حنان ياسين عبد النبي 25 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى.

وعلى الفور وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رئيس النقابة الفرعية بسوهاج بسرعة التواجد مع المصابين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم،

وكلف " الزناتي" فرعية المعلمين بسوهاج بتقديم كل سبل الدعم للمعلمين المصابين، مؤكدًا أن النقابة العامة تتابع الحادث لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية.

وشدد الزناتي على أن سلامة المعلمين وكرامتهم تأتي دائمًا على رأس أولويات النقابة العامة للمهن التعليمية.

النقابة العامة للمهن التعليمية النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج مركز البلينا قرية كوم الصعايدة بمركز جرجا محافظة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

دار الإفتاء

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

الجيش السوداني

مراسل القاهرة الإخبارية: الاشتباكات مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء: بدون الاستثمارات التي تقوم بها الدولة لما تحققت معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة: دخول الرئيس السيسي برفقة الأطفال في احتفالية وطن السلام مشهد استثنائي

بالصور

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

فيديو

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد