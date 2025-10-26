قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. استكمال محاكمة فادي خفاجة بتهمة سب مجدي كامل
شيخ الأزهر: أحيي الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية وشجاعتهم تجسد الضمير الإنساني
شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة مع أخي الراحل البابا فرنسيس جسدت ضمير العالم الحر
عضو اتحاد الكرة السابق: لم نتخذ قرارا بإيقاف دونجا في أزمة السوبر الماضي
شيخ الأزهر: لا سلام بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس
لردع المتلاعبين.. القانون يواجه التجار المتهربين من سداد الديون بهذه العقوبة
المصري يتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات
شيخ الأزهر: لا يمكن بناء سلام على أنقاض الظلم.. والأزمات كشفت إفلاس الضمير الإنساني
أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا
لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير
رياضة

المصري يتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي

إسلام مقلد

نجح فريق المصري البورسعيدي، في التأهل إلى دوري المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد الفوز على نظيره الاتحاد الليبي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، باستاد السويس الجديد في إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الثالثة والعشرين من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين سلبيا، ليتأهل المصري إلى دور المجموعات بمجموع اللقائين 2-1.

أهداف مباراة المصري والاتحاد الليبي 

جاء هدف المصري الأول عن طريق عبدالرحيم دغموم في الدقيقة 19، فيما سجل محمود حمادة الهدف الثاني في الدقيقة 75، فيما جاء هدف الاتحاد الليبي عن طريق الزرهوني في الدقيقة 7+90 من ركلة حرة مباشرة.

تشكيل المصري

أعلن التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة الاتحاد الليبي، في اللقاء الذي انطلق في التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي

خط الوسط الدفاعي: بونور موجيشا، مصطفى أبو الخير

خط الوسط الهجومي: عبد الرحيم دغموم، حسن علي، منذر طمين

خط الهجوم: صلاح محسن

البدلاء: عصام ثروت، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، أحمد عامر، محمود حمادة، أحمد القرموطي، عمر الساعي، كينجسلي إيدوو.

المصري البورسعيدي كأس الكونفيدرالية الأفريقية كأس الكونفيدرالية الاتحاد الليبي

