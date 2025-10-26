المصري يتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي

نجح فريق المصري البورسعيدي، في التأهل إلى دوري المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد الفوز على نظيره الاتحاد الليبي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، باستاد السويس الجديد في إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الثالثة والعشرين من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين سلبيا، ليتأهل المصري إلى دور المجموعات بمجموع اللقائين 2-1.

أهداف مباراة المصري والاتحاد الليبي

جاء هدف المصري الأول عن طريق عبدالرحيم دغموم في الدقيقة 19، فيما سجل محمود حمادة الهدف الثاني في الدقيقة 75، فيما جاء هدف الاتحاد الليبي عن طريق الزرهوني في الدقيقة 7+90 من ركلة حرة مباشرة.

تشكيل المصري

أعلن التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة الاتحاد الليبي، في اللقاء الذي انطلق في التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي

خط الوسط الدفاعي: بونور موجيشا، مصطفى أبو الخير

خط الوسط الهجومي: عبد الرحيم دغموم، حسن علي، منذر طمين

خط الهجوم: صلاح محسن

البدلاء: عصام ثروت، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، أحمد عامر، محمود حمادة، أحمد القرموطي، عمر الساعي، كينجسلي إيدوو.