بوتين يعلن نجاح تجربة صاروخ "بوريفيستنيك" النووي العابر للقارات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن روسيا أجرت بنجاح تجربة على صاروخها المجنح العابر للقارات "بوريفيستنيك" المزود برأس نووي.



وذكرت صحيفة "موسكو تايمز" أن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف أطلع الرئيس بوتين على تفاصيل الاختبار، موضحًا أن التجربة أُجريت يوم الثلاثاء الماضي، حيث حلق الصاروخ لمسافة 14 ألف كيلومتر، واستمرت رحلته نحو 15 ساعة متواصلة.



وقال جيراسيموف إن الخصائص التقنية للصاروخ تسمح باستخدامه "بدقة مضمونة ضد أهداف شديدة التحصين على أي مسافة".



وأكد الرئيس بوتين، خلال زيارة تفقدية لأحد مراكز قيادة مجموعة القوات الروسية المشتركة، أن "بوريفيستنيك" سلاح فريد من نوعه لا تمتلكه أي دولة أخرى في العالم، موجهاً بإعداد البنية التحتية اللازمة لوضعه في الخدمة ضمن القوات المسلحة الروسية.



ويأتي الإعلان عن نجاح الاختبار بعد رصد صور أقمار صناعية وتحذيرات ملاحية خلال الأشهر الماضية أشارت إلى إطلاق وشيك للصاروخ.



وتزامن ذلك مع تعثر محادثات السلام بين موسكو وكييف، رغم جهود الوساطة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وعد بإنهاء الحرب بسرعة بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير المقبل.



وكان ترامب قد فرض الأسبوع الماضي عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين، معربًا عن استيائه من أن محادثاته مع بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا "لم تُسفر عن أي نتائج ملموسة".

