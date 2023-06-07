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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ المنتخب المصري للإعاقات الذهنية لإنجازاتهم ببطولة الألعاب العالمية بفرنسا

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس، لاعبي ولاعبات بعثة منتخب مصر للإعاقات الذهنية، والمشاركة بدورة الألعاب العالمية التي تقام في فرنسا خلال الفترة من ٤ حتى ١٠  يونيو الجاري، على نتائجهم خلال منافسات الدورة.

وحرص وزير الرياضة خلال اتصاله بلاعبي ولاعبات البعثة على تقديم التهنئة لهم وتحفيزهم على تقديم مستويات مميزة فيما تبقي لهم من منافسات بالبطولة.

وتشارك مصر بالبطولة بعدد ٥٤ لاعبًا بخمس ألعاب وهي ألعاب القوى والسباحة وتنس الطاولة والفروسية والكاراتيه.

حصل اللاعب محمد جودة على فضية السباحه ٨٠٠م كما حصد نفس اللاعب برونزية ٥٠م ظهر. 
بينما حصلت اللاعبة  فاطمه الصاوي  على برونزية  ٤٠٠ م متنوع.
بينما فى العاب  القوى حصل  اللاعب عمر علاء على  ذهبية دفع الجلة ، وايضا حصد  نفس اللاعب  ذهبية  رمي القرص.

فيما  حصدت اللاعبة ساميه محمد 
ذهبية  رمي القرص.
وحصدت اللاعبة ريتاج محمد ذهبية ١٥٠٠ م
واللاعبة فاطمه الزهراء محمد ذهبية  ١٥٠٠ م،
واللاعب علي عبدالله فضية الـ  ١٠٠ م.

بينما نال سيف بدر  برونزية دفع الجلة،
وفى تنس الطاولة حصل اللاعب مروان عماد  علي برونزية  الفردي.. ويترأس البعثة محمود الشيخ عضو  مجلس ادارة اتحاد الاعاقات الذهنية.

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