النمنم: تهريب مرسي من القصر الجمهوري في أحداث الاتحادية كان بروفة السقوط

قال الكاتب الصحفيحلمى النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة دار الهلال عن وصول الإخوان للحكم في 2013.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" ، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه بعد أداء محمد مرسي اليمين تم التواصل معه وقيل له إن مرسي يريد الجلوس معه هو حمدي رزق وإيمان الحفناوي.



وتابع: "إيمان كلمتني وقتها، وسألت عن الملابس التي يجب أن ترتديها، فقلت لها، روحي زي مانتي لأنه تم اخيارك كرئيس تحرير مجلة حواء وأنتى بهذه الصفة ستجلسي مع محمد مرسي".



ولفت إلى أنه إيمان الحفناوي سألت محمد مرسي، وقالت له "المرأة تريد منك كلمة تطمئنها فلم يجبها، ثم قالت الأقباط قلقون ويريدون كلمة تطمئنهم فلم يجب، ثم قالت المثقفون قلقون منك ومن الجماعة نريد كلة طمأنة فلم يجب، وفي النهاية قال مرسي ما أنا كمان قلقان فمين هيطمني؟".



وأشار إلى أنه في نهاية المقابلة مع محمد مرسي تقابل مع قطب العربي وصلاح عبدالمقصود وقال لهم "هذا الرجل لن يكمل سنة في الحكم"، لأنه حينما تكون رئيس للجمهورية ولا تملك كلمة للمرأة والأقباط والقوى الوطنية فأنت لا تصلح، لأن الكلمة ليست بيدك.



وأكد أنه رأى بروفة سقوط محمد مرسي عندما خرب من القصر من البوابة الخلفية في أحداث الاتحادية يوم 4 ديسمبر 2012.

هرب الرئيس من القصر



وأردف: "لما الحرس الجمهوري هرب الرئيس من القصر من بوابة خلفية والقصر بقى فاضي، لو أن المتظاهرين جاءوا القصر كان الموضوع انتهي، لكن أعتقد المؤسسات كانت ترى أن هناك فرصة".

وأشار إلى أن القوى الوطنية من المؤسف أن مشروعها دائما في النقد وليس في طرح البديل.