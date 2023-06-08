عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النمنم: تهريب مرسي من القصر الجمهوري في أحداث الاتحادية كان بروفة السقوط

الكاتب الصحفيحلمى
الكاتب الصحفيحلمى النمنم

قال الكاتب الصحفيحلمى النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة دار الهلال عن وصول الإخوان للحكم في 2013.


وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" ، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه  بعد أداء محمد مرسي اليمين تم التواصل معه وقيل له إن مرسي يريد الجلوس معه هو حمدي رزق وإيمان الحفناوي. 


وتابع: "إيمان كلمتني وقتها، وسألت عن الملابس التي يجب أن ترتديها، فقلت لها، روحي زي مانتي لأنه تم اخيارك كرئيس تحرير مجلة حواء وأنتى بهذه الصفة ستجلسي مع محمد مرسي".


ولفت إلى أنه إيمان الحفناوي سألت محمد مرسي، وقالت له "المرأة تريد منك كلمة تطمئنها فلم يجبها، ثم قالت الأقباط قلقون ويريدون كلمة تطمئنهم فلم يجب، ثم قالت المثقفون قلقون منك ومن الجماعة نريد كلة طمأنة فلم يجب، وفي النهاية قال مرسي ما أنا كمان قلقان فمين هيطمني؟".


وأشار إلى أنه في نهاية المقابلة مع محمد مرسي تقابل مع قطب العربي وصلاح عبدالمقصود وقال لهم "هذا الرجل لن يكمل سنة في الحكم"، لأنه حينما تكون رئيس للجمهورية ولا تملك كلمة للمرأة والأقباط والقوى الوطنية فأنت لا تصلح، لأن الكلمة ليست بيدك.


وأكد أنه رأى بروفة سقوط محمد مرسي عندما خرب من القصر من البوابة الخلفية في أحداث الاتحادية يوم 4 ديسمبر 2012.

 

هرب الرئيس من القصر 


وأردف: "لما الحرس الجمهوري هرب الرئيس من القصر من بوابة خلفية والقصر بقى فاضي، لو أن المتظاهرين جاءوا القصر كان الموضوع انتهي، لكن أعتقد المؤسسات كانت ترى أن هناك فرصة".
وأشار إلى أن القوى الوطنية من المؤسف أن مشروعها دائما في النقد وليس في طرح البديل.

حلمي النمنم وزير الثقافة حمدي رزق إيمان الحفناوي محمد مرسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

قرار قضائي جديد بشأن اثنين من عصابة هوج بول

كاف يحسم موقفه النهائي بشأن تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

ترشيحاتنا

"الجبلاية" يرد على بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين

النمنم: بعد 11 فبراير 2011 حدث نوع من التلوث الثقافي في مصر

نشرة الحوادث.. قرار عاجل بحق المتهمين في قضية هوج بول ومأساة سميرة بسبب الشرابات وكواليس نزاعات مرتضى منصور بالمحاكم

مطار مرسى مطروح يفتتح الموسم السياحي لرحلات أوروبا بسلوفاكيا.. صور

فيديو.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى أنجولا والتوجه لـ زامبيا

٥ص//الأذكار الصحيحة بعد الصلاة المفروضة .. تغفر خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مؤثر.. بكاء عاصي الحلاني مع ابنته يوم زفافها

بـ الروب .. شاهد ماريتا الحلاني قبل وبعد مكياج زفافها

اشعلت السوشيال ميديا.. شاهد أول صورة لفستان ماريتا ابنة عاصي الحلاني بزفافها

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

فيديو

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

ممارسات غير أخلاقية وأفلام مخلة .. ماذا حدث في مدرسة دولية بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ