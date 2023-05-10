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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الثقافة الأسبق: مصر تغلبت على جميع المخاطر بفضل تلاحم شعبها ومؤسساتها

الصالون الثقافي بكلية
الصالون الثقافي بكلية آداب الإسكندرية

أعرب الدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق عن سعادته بالتواجد في جامعة الإسكندرية التي أسسها الدكتور طه حسين أحد أبرز رموز الثقافة فى مصر والوطن العربي.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها كلية الآداب تحت عنوان " دور المنابر الثقافية فى تنمية وعى الشباب"، وذلك في إطار فعاليات الصالون الثقافي لجامعة الإسكندرية.

وأكد النمنم على أهمية موضوع الندوة، لافتاً أن قضية الوعى ضرورة حتمية لكل المجتمعات و لكل فئات الشعب وفى كل الأوقات بصفة عامة وفى الوقت الراهن بصفة خاصة، حيث تواجه الدول مشكلات التفتت والانقسام، في وقت تعرضت فيه الكثير من المجتمعات المحيطة لهذا الخطر، واستطاعت مصر التغلب على محاولات عديد بفضل التلاحم بين الشعب المصري ومؤسساته العريقة من جيش وشرطة والجامع الأزهر والكنيسة المصرية.

وأكد الوزير السابق على ضرورة العمل والاستمرار فى نشر الوعي والثقافة لاستمرار هذا الترابط والوقوف أمام كل هذه المحاولات.

الاسكندرية الكنيسة المصرية الوعي والثقافة الدكتور طه حسين الصالون الثقافي الشعب المصري

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