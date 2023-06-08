جراحة لإعادة ذراع مبتورة لطفلة في مستشفى سوهاج التعليمي استمرت 12 ساعة..تفاصيل

‏قال الدكتور عبد الرحمن الشيخ رئيس قسم العظام بمستشفى سوهاج الجامعي، أن الصعب في هذه العملية كان عمر الفتاة كان لا يتجاوز عامين فقط وهذا يعني أن الشرايين صغيرة جدا وبالتالي هنا تكمن الصعوبة.

‏وتابع عبد الرحمن الشيخ خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذا النوع من العمليات من المهم جدا أن يتم أول 6 ساعات من الحادث حتى لا تموت الأنسجة وبالفعل هذا ما تم خلال أول 6 ساعات من العملية والـ 6 ساعات المتبقية كان مجرد توصيل للأعصاب والاوتار، وبالنسبة للتعافي الحالة بتظل من يومين إلى ثلاثة في العناية المركزة للاطمئنان عليها ثم يكون هناك فترة متابعة ثم تمر بفترة إعادة تأهيل وعلاج طبيعي.

وضعت يدها في "غسالة كهربائية"

وأضاف أن الفتاة حالتها جيدة ولكن تحتاج إلى دعوات مصر كلها وأن رواية أهلها بشأن الحادث كانت أن الفتاة وضعت يدها في "غسالة كهربائية"، لكن هذه الرواية الأهل والأطباء لا تتدخل في هذا الأمر وهذه مهمة الشرطة.