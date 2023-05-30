تعاون بين كليتي الطب والعلوم للتخلص من نفايات مستشفى سوهاج الجامعي

ترأس الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة رقم ١٩٣ لشهر مايو لعام ٢٠٢٣م، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

والدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن الجلسة تضمنت عدة قرارات من أهمها ‏الموافقة على اقتراح مجلس شؤون التعليم والطلاب بشأن إنشاء مبنى لكلية التمريض ومبنى للمعهد الفني للتمريض، لخدمة العملية التعليمية والمستشفى الجامعي.

كما تمت الموافقة علي المقترح المقدم من الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية بشان اتفاقية تعاون علمي بحثي مشترك بين الجامعة وجامعة فلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية.

واضاف انه تمت الموافقة علي اقتراح مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بفتح باب القيد بمرحلة الدراسات العليا (دبلوم، ماجيستر، دكتوراه) بكلية التربية الرياضية بقسم الإدارة والترويح اعتباراً من العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ على يرفع للمجلس الأعلى للجامعات، وايضاً الموافقة على مقترح إصدار مجلة البحوث والدراسات الإعلامية، مجلة علمية محكمة تصدر عن قسم الإعلام بكلية الآداب.

جامعة سوهاج

ووافق المجلس ايضاً على اقتراح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعقد ندوة تثقيفية بمناسبة يوم البيئة العالمي الموافق ٥ يونيه، كما تم علي هامش اجتماع مجلس الجامعة توقيع بروتوكول تعاون بين كليتي الطب البشري والعلوم تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يهدف الي الحفاظ علي البيئة من خلال التخلص من النفايات الخاصة بالمستشفى الجامعي.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس قد وافق على تعيين عدد ٨ من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية، العلوم، الطب البشري، وكلية الطب البيطري في وظيفة أستاذ، و٧ من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم، الآداب، التجارة، الزراعة، الطب البيطري، التربية الرياضية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في وظيفة أستاذ مساعد، بالإضافة الي تعيين ١٠ عضو هيئة تدريس بكليات الآداب، الطب، التجارة، الزراعة، وكلية التربية النوعية في وظيفة مدرس.

بالإضافة إلى منح درجة الدكتوراه لعدد ٨ عضو هيئة تدريس بكليات التربية، الآداب، الطب البشري، و منح درجة الماجستير لعدد ١٠ عضو هيئة التدريس بكليات الآداب، الطب البشري، التمريض ، وكلية التربية الرياضية.