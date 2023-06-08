عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي النمنم: الإخوان روجوا لوجود تسجيلات لبعض المثقفين لتخويفهم

الكاتب الصحفي حلمى
الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة الأسبق

 

قال الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن جماعة الإخوان حاولت اختراق الصحفيين والإعلاميين، وروجوا لوجود تسجيلات لبعض المثقفين لتخويفهم.


وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الجماعة قبل محاولة اختراق الصحفيين والإعلاميين حاولوا تهديد المثقفين، منوها أن الإخوان قالوا إنهم حصلوا على كل الملفات والأوراق التي كانت بحوزة أمن الدولة بعد سقوط نظام مبارك، وأن بحوزتهم فيديوهات وصور فاضحة للمثقفين والمثقفات. 
ولفت إلى أنه في جلسة مع عدد من المثقفين على كافيتيريا الهناجر، أكد للحضور أن أمن الدولة لا يقوم بمثل هذه التصرفات، وأنه عدة قضايا وجدت الأجهزة خلال إجراء التحقيقات صور وغيره ولم تُقدم للنياية ولم تستعمل ضد المثقفين.
ونوه حلمي النمنم، أنه بعد انتهاء مرحلة التهديد حاول الإخوان التقرب من المثقفين، وقالوا إنهم متسامحين وأنهم مستعدون لمد أيديهم، وفي هذه الفترة بدأ بعض المثقفين في تربية ذقونهم.
ولفت إلى أنه في أحد اللقاءات مع أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري ذهب مع عدة مثقفين، وكان هناك اجتماع عاصف منه، انتهي بتقديم استقالته.

 

تحدث بإهانة مع المثقفين


وتابع: "خلال الاجتماع مع أحمد فهمي، تحدث بإهانة مع المثقفين والإعلاميين".

حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق جماعة الإخوان الصحفيين والإعلاميين نظام مبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

قرار قضائي جديد بشأن اثنين من عصابة هوج بول

كاف يحسم موقفه النهائي بشأن تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

ترشيحاتنا

"الجبلاية" يرد على بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين

النمنم: بعد 11 فبراير 2011 حدث نوع من التلوث الثقافي في مصر

نشرة الحوادث.. قرار عاجل بحق المتهمين في قضية هوج بول ومأساة سميرة بسبب الشرابات وكواليس نزاعات مرتضى منصور بالمحاكم

مطار مرسى مطروح يفتتح الموسم السياحي لرحلات أوروبا بسلوفاكيا.. صور

فيديو.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى أنجولا والتوجه لـ زامبيا

الأذكار الصحيحة بعد الصلاة المفروضة .. تغفر خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مؤثر.. بكاء عاصي الحلاني مع ابنته يوم زفافها

بـ الروب .. شاهد ماريتا الحلاني قبل وبعد مكياج زفافها

اشعلت السوشيال ميديا.. شاهد أول صورة لفستان ماريتا ابنة عاصي الحلاني بزفافها

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

فيديو

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

ممارسات غير أخلاقية وأفلام مخلة .. ماذا حدث في مدرسة دولية بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ