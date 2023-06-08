بعد احتفالها بتخرج ابنتها.. إطلالات أميرة فتحى تثير الجدل





شاركت الفنانة اميرة فتحى جمهورها باحدث صور لها من احتفلها بتخرج ابنتها جويرية وائل حب من الجامعة الكندية.





وظهرت اميرة باطلالة ملفتة مرتدية توب باللون الاسود و بنطلون ابيض وهو ما كشف عن جمالها و اناقتها.

.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.









ونشرت أميرة فتحي مجموعة من الصور لها مع ابنتها من حفل التخرج، وعلقت عليها كاتبة: "شكرا يارب، الحمدلله والشكر لله علي كل نعمكوافضالك عليّ، شكرا حبيبتي انتي هديه غاليه من ربنا فخوره بيكي عمرك ما تعبتيني ولا حد اشتكي منك بالعكس كنتي مسؤله من وانتيطفله وهتفضلي طفلة في نظري بقلبك اللي مليان براءه وحب عمري ماقلتلك ذاكري كنتي متفوقه دايما ومهذبه وعارفه مسؤلياتك صحبتيوبنتي وحبيبتي ربنا يحفظك ويكتبك من السعداء دنيًا واخره من فضله ورحمته .

IMG_8934

IMG_8933

IMG_8932

IMG_8931

IMG_8930

IMG_8929