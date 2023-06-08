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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعلّم كيفية مواجهة العواصف الترابية بالسيارة

كيفية مواجه العواصف
كيفية مواجه العواصف الترابية بالسيارة

خلال الفترة الماضية صدرت الكثير من التحذيرات بشأن قدوم عواصف ترابية ، والتي من شأنها أن تؤثر علي عملية قيادة السيارة بالسلب ، بالإضافة الي أنها تعرض سائق السيارة وركابها للخطر وتزيد من احتمالية نشوب حوادث علي الطرق أثناء العواصف .

كيفية مواجه العواصف الترابية بالسيارة

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كيفية مواجه العواصف الترابية بالسيارة

حيث انه خلال العواصف الترابية تنعدم رؤية السائق تماما، وفي تلك الحالة يفضل عدم الاستمرارية في القيادة، والبدء في إيقاف السيارة ببطء والابتعاد عن الطريق السريع بمسافة امنة .

كيفية مواجه العواصف الترابية بالسيارة

- نصائح يجب اتباعها للقيادة في العواصف الترابية

1- الاصطفاف علي جانب الطريق عند بدء العاصفة الترابية ولا يجب الانتظار حتي لا تنعدم الرؤية .

2- التأكد من حركة المرور حول سيارتك من الأمام والخلف.

3- لا تتوقف في حارة الطوارئ .

4- ابحث عن مكان آمن للانسحاب تمامًا من الطريق.

5- تشغيل جميع أضواء السيارة .

6- ارفع قدمك عن الفرامل .

7- الانتظار في السيارة وربط حزام الأمان لحين مرور العاصفة. 

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