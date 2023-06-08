تعلّم كيفية مواجهة العواصف الترابية بالسيارة

خلال الفترة الماضية صدرت الكثير من التحذيرات بشأن قدوم عواصف ترابية ، والتي من شأنها أن تؤثر علي عملية قيادة السيارة بالسلب ، بالإضافة الي أنها تعرض سائق السيارة وركابها للخطر وتزيد من احتمالية نشوب حوادث علي الطرق أثناء العواصف .
حيث انه خلال العواصف الترابية تنعدم رؤية السائق تماما، وفي تلك الحالة يفضل عدم الاستمرارية في القيادة، والبدء في إيقاف السيارة ببطء والابتعاد عن الطريق السريع بمسافة امنة .
- نصائح يجب اتباعها للقيادة في العواصف الترابية
1- الاصطفاف علي جانب الطريق عند بدء العاصفة الترابية ولا يجب الانتظار حتي لا تنعدم الرؤية .
2- التأكد من حركة المرور حول سيارتك من الأمام والخلف.
3- لا تتوقف في حارة الطوارئ .
4- ابحث عن مكان آمن للانسحاب تمامًا من الطريق.
5- تشغيل جميع أضواء السيارة .
6- ارفع قدمك عن الفرامل .
7- الانتظار في السيارة وربط حزام الأمان لحين مرور العاصفة.