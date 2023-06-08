"المرحاض الطائر".. آخر ابتكارات الذكاء الاصطناعي في العالم.. فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن آخر تطورات واكتشافات الذكاء الاصطناعي، والذي يبحث دائما عن إبهار البشر بالقدرات الخارقة القادر عليها، إذ أن هذه المرة تم ابتكار "مرحاض طائر".



وبحسب تقرير "العربية"، أنه قد تم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لـ "مرحاض طائر" مزود بمراوح شبيهة بالمروحية، ويزعمون أنه تم ابتكاره داخل اليابان.



وأضاف التقرير، أن التعليقات كانت مثيرة حول هذا المرحاض الطائر، إذ علق البعض قائلا: "اليابان تصنع مرحاض طائر يمكنك طلبه أينما كنت"، فضلا عن أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حازت على تفاعلات كبيرة، وبدأوا يتعاملون أن الأمر أصبح حقيقة.

الذكاء الاصطناعي



وأشار التقرير، إلى أن وكالة "فرانس برس"، أكدت أن الصور المتداولة على "السوشيال ميديا"، مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

