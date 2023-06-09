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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة أسوان"أرض الخير"تتخطى معدلات حصاد القمح"الذهب الأصفر"بنسبة136٪

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسوان

محافظة أسوان، صاحبة التاريخ العريق والمتميز، والذى خلدته وجسدته المقومات العديدة والإمكانيات الفريدة التى تمتلكها

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز ما تتميز به محافظة أسوان، وهو ما يتمثل فى الذهب الأصفر " محصول القمح " فهد المحصول الإستراتيجى الذى يميز أسوان حيث أن أول باكورة من الإنتاج والحصاد تنطلق من عاصمة الإقتصاد الإفريقى. 

 

 

الذهب الأصفر 

ويقول مصطفى درديرى - مزارع بأن محافظة أسوان دائماً متميزة فى محصول القمح حيث يتم الحصاد كأول محافظة على مستوى الجمهورية بدءاً من أول شهر إبريل، وذلك نظراً لطبيعة الطقس وإرتفاع درجات الحرارة. 

فيما أشار عامر حسن - مزارع بأن أشهر الخير كثيرة على أرض محافظة أسوان، وهذا الخير يأتى من الأرض الطيبة التى تقدم لنا الإنتاج المبكر فى كثير من المحاصيل الزراعية، ومنها محصول القمح، الذهب الأصفر، فالتبكير بالحصاد لهذا المحصول الهام يساهم بشكل مباشر فى توفير المئات من فرص العمل، فى ظل الاحتياجات الكبيرة للعاملين، لسرعة الحصاد، وبذلك فهذا المحصول وغيره من المحاصيل الزراعية الأخرى بتفتح بيوت الكثيرين، وهناك من ينتظر موسم الحصاد بفارغ الصبر، فكما يتم جنى موسم الحصاد، يتم كذلك جنى ثمار المجهود الطيب المبذول فى الزراعة، ويكتمل بالحصاد. 

وفى نفس السياق تستكمل أجهزة المحافظة جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

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حصاد 

وقد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تخطى المستهدف فى توريد كميات القمح بنسبة 136 % حيث وصلت إجمالى الكميات الموردة إلى 180 ألف و 356 طن و 850 كجم حتى الآن ، لافتاً إلى أنه تم توريد 137 ألف و 558 طن و 990 كجم بصوامع وشون وبناكر المحافظة ، فيما تم نقل 39 ألف طن و 952 كجم للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى ، وهو الذى توازى مع تخصيص 2828 طن للتقاوى.

فيما أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه فى إطار تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فإنه جارى مواصلة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة إلتزام المزارعيين بتسليم كافة كميات القمح ، وبدرجة نقاوة عالية. 

وأشار خالد أبو القاسم إلى أن توريد كميات القمح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن ، وأيضاً 5 ألاف طن بشونة مطحن كوم أمبو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن ، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن ، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن ، فضلاً عن توريد كميات من القمح لصوامع وشون وبناكر محافظات الأقصر وقنا وسوهاج ، وكذا توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف. 

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