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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملحق التعليمي للإمارات بالقاهرة يبحث سبل التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات

د. عمار بن ناصر و
د. عمار بن ناصر و د. مصطفى رفعت

التقى الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، مع الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة بحضور ايمان الحوسني الملحق الفني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بالقاهرة، وعددٍ من المعنيين بالمجلس الأعلى للجامعات.

وركّز اللقاء على بحث سبل التعاون وتطوير الخدمات الإستباقية التي تُقدَّم للطلبة الإماراتيين الراغبين في الدراسة بمؤسسات التعليم العالي المصرية، وأهمية تعزيز الشراكة التعليمية الاستراتيجية.

كما تباحث الطرفان حول آليات خلق فرص وتعاون جديد في  تبادل الخبرات والتجارب بين المجلس الأعلى للجامعات والمؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الشيخ الدكتور عمار المعلا على أهمية التعاون بين الجانبين،  لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم. وفي ختام اللقاء، تم تبادل الطرفين الدروع التذكارية تقديرًا لجهودهما في دعم التعاون التعليمي بين البلدين.

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الامارات العربيه المتحده الأعلى للجامعات التعليم العالي المصري الدكتور مصطفى رفعت المجلس الاعلى للجامعات تبادل الخبرات والتجارب دولة الإمارات العربية المتحدة

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