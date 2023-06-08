مدير البرامج بمركز التجارة العالمي: نسعى لوضع خطط جيدة بالكوميسا لاستثمار كل العناصر

قالت لودميلا أزو مدير البرامج بمركز التجارة العالمي، إننا نسعى لوضع خطط جيدة بالكوميسا لاستثمار كل العناصر، والسياق تغير خلال الأعوام الماضية، وعلينا العودة إلى الأسس والتخطيط الجيد بين دول الكوميسا.

وأضافت في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، نحن ننتج الكثير في دول كوميسا، لكن لا بد من وجود فكر مختلف في كيفية الاستفادة من كل هذه العناصر، وتحقيق التكامل في البرامج المختلفة، وتيسير الأعمال وإدارة الأعمال، فنحن لدينا سياسات رائعة وينقصنا تحقيقها على أرض الواقع.

وتابعت أن القطاع الخاص لديه الكثير من التحديات، وعملي في مركز التجارة العالمي جعلني أعرف مشكلات الشركات الصغيرة، من مشكلات التمويل والقروض، ولو تحدثنا عن الشمولية فيجب توفير الدعم للشركات الصغيرة والناشئة.