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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس وزراء الصومال: شكرا لـ السيسي على قيادته الحكيمة للكوميسا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه صالح أحمد جامع نائب رئيس وزراء الصومال، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادته الحكيمة والفعالة للكوميسا، مضيفا أن الصومال تخوض عملية انتخابية مطولة أدت للتسليم السلمي للسلطة وانتخاب الرئيس الحالي الدكتور حسن شيخ محمود.

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وأوضح، خلال الجلسة الختامية للقمة الـ22 لقادة تجمع الكوميسا بمشاركة الرئيس السيسي، والتي نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن البرلمان الصومالي اليوم صدق على عضوية الكوميسا، وبعض وقت قليل ستصبح الصومال عضوا كامل العضوية في الكوميسا.

 

ولفت إلى أنه على الرغم من تاريخ العنف والأخبار السيئة التي تأتي من الصومال إلا أنها تحقق مكاسب كبيرة على جبهة الأمن بفضل قيادة الرئيس ورئيس الوزراء.

 

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأراضي والقرى والمحليات التي تم استعادتها بفضل عمل القوات المسلحة الصومالية، ولا نستطيع أن نغفل تضحية أشقائنا الأفارقة جيراننا المباشرين ومن عموم أفريقيا الذين ضحوا بالكثير لإحداث السلام في الصومال، وشكرا لكل من ساهموا بالسلام في دولتنا، مضيفا أن الصومال ستتمكن من مساعدة دول الكوميسا بما لديها من موارد متكاملة تساعد شرق أفريقيا في قضية التجارة الحرة.

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