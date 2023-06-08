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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب أهلية.. نتنياهو يعلن اقتراب "نهاية إسرائيل"

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، من حربا أهلية ستعلن نهاية إسرائيل ومن تجاوز الخطوط الحمراء في الاحتجاجات ضد اصلاح القضاء.

وقال نتنياهو، إن "حربا أهلية ستكون نهاية إسرائيل، يجوز التظاهر في إسرائيل ويجوز الاحتجاج، ومع ذلك، في حالات أخرى، تم الدوس على الخطوط الحمراء والمعايير بوقاحة بالأقدام في انتهاكات القانون، والاضطرابات، ومهاجمة الموظفين العموميين وتهديد أفراد عائلات الموظفين العموميين".

وأضاف: "بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، شددت مرارا وتكرارا على أنه بدون التنازل عن المواقف العادلة، فأنا مستعد للحوار لاستنفاد فرص التوصل إلى اتفاقات".

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وتابع: "في الديمقراطيات، هناك خلافات في الرأي ولكن لن تكون هناك حرب أهلية، لأن الحرب الأهلية ستكون نهاية الدولة".

وفي الوقت الحالي، تجري في إسرائيل احتجاجات متواصلة ضد قانون إصلاح القضاء الذي تصفه المعارضة بانقلاب على الديمقراطية.

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