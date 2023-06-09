عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

دراسة جامعة ستانفورد: Instagram مستنقع لشبكات الاستغلال الجنسي للأطفال

Instagram
Instagram

كشفت دراسة بحثية جديدة أن خوارزميات تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام Instagram  تروج للحسابات التي تسهل وتروج للاتجار بالأطفال وتنشر محتوى للاعتداء الجنسي على الأطفال.

كما كتب باحثون من جامعة ستانفورد في الدراسة أن موقع  انستجرام  "يبدو أن لديه مشكلة خطيرة بشكل خاص" مع الحسابات التي تعرض مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وهي حسابات يزعم أنه يديرها قاصرون.

وفقًا للدراسة ، التي تم الاستشهاد بها في تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال ، بالتعاون مع مرصد الإنترنت ومركز السياسة الإلكترونية في جامعة ستانفورد وجامعة ماساتشوستس أمهيرست "نظرًا للاستخدام الواسع للهاشتاج، يعمل  Instagram  كآلية اكتشاف رئيسية لمجتمع البيدوفيليا ويسهل عمليات البيع والشراء للأطفال".

Instagram 

جاء في التقرير الجامعي أنه يتم الإعلان عن الحسابات المشبوهة باستخدام هاشتاجات صريحة بشكل فج  مثل #pedowhore و #preteensex و #pedobait. وهي توفر "قوائم" بمحتويات مختلفة من الشذوذ يتم الترويج لها علنا في المنصة.

عندما أنشأ الباحثون حسابًا تجريبيًا وقاموا بمشاهدة صورة واحدة من هذه المحتويات المشبوهة التي تروج لدعارة الأطفال، عملت خوارزميات الموقع على الفور وجاءت باقتراحات شبيهة بالمحتوى المشبوه. وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال: "كان عمل فولو لعدد قليل فقط من هذه التوصيات كافيا لإغراق الحساب الاختباري بالمحتوى الذي يجعل الأطفال أدوات جنسية".

من جانبه قال متحدث باسم شركة ميتا المالكة للتطبيق في بيان إن الشركة تتخذ عدة خطوات لحل هذه المشكلات وأنها "شكلت فريق عمل داخلي" للتحقيق في هذه الادعاءات ومعالجتها في أسرع وقت.

من الشاطئ.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

إمام عاشور يوجه رسالة غامضة لمتابعيه عبر إنستجرام

وأضاف أن "استغلال الأطفال جريمة مروعة، نحن نعمل بكل جهدنا لمكافحتها داخل وخارج منصاتنا ، مع الدعم الكامل لإنفاذ القانون في جهودها لاعتقال ومحاكمة المجرمين الذين يقفون وراءها".

وأشارت شركة ميتا إلى أنه في شهر يناير فقط قامت بحذف 490 ألف حساب انتهك سياسات سلامة الأطفال الخاصة به وعلى مدار العامين الماضيين أزالت 27 شبكة من شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال. كما كما أكدت ميتا، التي تمتلك Facebook و WhatsApp ، إنها حظرت الآلاف من الهاشتاجات السيئة المرتبطة باستغلال الأطفال جنسيا كما حظرت هذه المصطلحات من عمليات بحث المستخدم.

ستانفورد الاستغلال الجنسي الاستغلال الجنسي للأطفال Instagram انستجرام ميتا Facebook WhatsApp

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة.. بئر السيدة عائشة يكشف عن كنز أثري جديد لمصر| صور

الزمالك اليوم.. صدمة بغرامة كهربا واستعادة طارق حامد وغموض موقف عمرو السيسي

تحرك عاجل من الحكومة بعد واقعة سمكة قرش الغردقة .. ماذا فعلت؟

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتنبأ بـ كارثة تحل على العالم هذا العام.. تفاصيل

بـ 26 جنيها.. مفاجأة بشأن سعر الدولار العادل وسقوط الأخضر قريبا

تحرك عاجل ضد بايدن.. مطالب في الكونجرس بعزل الرئيس الأمريكي وسجنه

بيان عاجل من الأمم المتحدة ردا علي اتهامات خطيرة من زيلينسكي

موضوعات متعلقة

خصم 42% على جوال سامسونج Galaxy S22 Ultra 5G في السعودية

طلاق على الورق... فصل شركات Oppo و oneplus و realme لهذا السبب

بـ 2000 جنيه فقط.. Teclast تطرح تابلت أندرويد مقاس 10 بوصة

طبقات حماية إضافية.. متصفح Safari الجديد بحزمة من المميزات

مضادة لاهتزاز الصور .. TECNO تطلق سلسلة CAMON 20 بتقنيةثورية للكاميرات

قريبا.. إطلاق روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي مع Instagram

كاميرات زووم مذهلة.. تسريب مواصفات سلسلة هواتف سلسلة هواتف شاومي 14 الرائدة

بإعداد كاميرا مذهل.. شاومي تطلق هاتف 13 Ultra في الأسواق العالمية

ترشيحاتنا

شوبير يعلن مطالب أوسوريو بشأن صفقات الزمالك وموقف الراحلين

تركيا .. أردوغان يعزل محافظ البنك المركزي ويعين أول امرأة في منصبه .. من هي؟

من أي شيء تحمي سورة الكهف يوم الجمعة.. وما أفضل وقت لقراءتها؟

أمير المصري: ملقتش شريكة حياتي لغاية دلوقتي

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي لضم نجم سانت إيتيان

الداخلية تداهم أوكار الكيف وتضبط مخدرات بـ 17 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 يونيو .. 9 سنوات على تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر

رئيس مركز البحوث سابقا يكشف أسباب استمرار الامطار لشهر يونيو

جمال شعبان يحذر: هذه العوامل تجعلك أكثر عرضة للأصابة بأمراض القلب

ياسمين عز تنصح السيدات بوصفة مهمة للمتزوجين اليوم

فيديو

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ