وصفته التقارير بأنه واعد للغاية أن تسلا قد تعود إلى الهند في الأشهر المقبلة باتفاق للمضي قدمًا، وبحسب ما ورد ، ستوافق تسلا على العمل لإنشاء قاعدة بائعين في الهند كجزء من الخطة التي تناسب كلا الجانبين.

في البداية، ستركز الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة على التواجد وبدء التجميع المحلي.

تسلا تستعد لدخول السوق الهندي بشروط

كانت الهند صعبة على تسلا، تحدثت الشركة والرئيس التنفيذي إيلون ماسك عن الرغبة في التوسع هناك لسنوات، مع نجاح تسلا الهائل وكل شخص يريد قطعة من الكعكة، فإنه يجعل المفاوضات أكثر صعوبة، حيث تريد تسلا إعفاءات ضريبية للمركبات الكهربائية المستوردة ولن تسمح الهند بذلك.

بحلول عام 2021 ، كان من المقرر إطلاق تسلا في الهند، أو هكذا بدا الأمر، حيث خضعت الشركة بالفعل لعملية المطابقة لسبعة نماذج مختلفة وحصلت على الشهادات الرسمية، وتم اكتشاف نموذج Yواحد على الأقل أثناء الاختبار في الدولة ، واستمرت العلامات وتواصلت.

منذ ذلك الحين ، لم نسمع الكثير عن مشاريع تسلا الهندية، ولكن وفقًا لتقرير من Financial Express ، ربما تكون تسلا قد وافقت بالفعل على اتباع خطة "قاعدة البائعين"، لن يكون الأمر مختلفًا تمامًا عما فعلته شركة صناعة السيارات بالفعل في الصين وذلك بالنظر إلى النجاح الذي حققه مصنع جيجا شنجهاي، شارك المسؤولون الهنود:

"الحكومة مستعدة لإعطاء الوقت لإنشاء قاعدة بائعين محليين، ولكن سيتعين على تسلا تحديد الفترة التي ستنتهي فيها التنازلات الجمركية على المكونات الممنوحة لها."

وبحسب ما ورد، طلب المسؤولون الهنود من تسلا وضع خطة لما قد تبدو عليه وتقديمها في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر، حيث تشير مصادر متعددة إلى أن تسلا مستعدة بالفعل للمضي قدمًا.

بينما تضع تسلا خطتها المحتملة معًا، يتعين عليها أيضًا مراعاة سلسلة التوريد والموارد المحلية في الهند، بالإضافة إلى البائعين والموردين الحاليين والمستقبليين، من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من التفاصيل التي يجب تسويتها.