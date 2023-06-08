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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 90 ألف جنيه

صدى البلد

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصاديا بديلاً عن شراء السيارات الجديدة وذلك نظراً لارتفاع أسعارها، ويضم سوق السيارات المستعملة العديد من الخيارات المناسبة.

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اسبيرانزا A516 موديل 2007

تعتمد السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 على محرك سعة 1600 سي سي، وزودت السيارة بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، ومعدل استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم.

بلغ سعر السيارة اسبيرانزا A5 موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه وبلغت قراءة العداد حوالي 160 ألف كيلومتر في الساعة.

فولكس فاجن بوينتر موديل 2004

تأتي السيارة فولكس فاجن بوينتر موديل 2004 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 96 حصان وهذا المحرك يتألف من 8 صمامات، مدعومة بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

وبلغ سعر السيارة فولكس فاجن بوينتر موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد حوالي 200 ألف كيلومتر في الساعة.

رينو ميجان موديل 1999

تتوفر السيارة رينو ميجان موديل 1999 بناقل حركة يدوي "مانيوال" بـ 5 سرعات، ومحرك رباعي الأسطوانات، وسعة تبلغ 1600 سي سي، وقراءة العداد في السيارة رينو ميجان موديل 1999 نحو 200 ألف كيلومتر في الساعة.

بلغ سعر السيارة رينو ميجان موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 90 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا موديل 2014 

جاءت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 بمحرك بسعة 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى 124 حصانا، وناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، 

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر.

فيات سيينا موديل 2003 

تعتمد السيارة فيات سيينا موديل 2003 على محرك ينتج قوة تصل الى 85 حصانا، بسعة 1500 سي سي، مع ناقل سرعات يدوي خماسي السرعات، ويمكن للسيارة الانطلاق من نقطة الثبات وصولاً الي سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبل 12.4 ثانية.

وبلغت قرائه العداد في السيارة فيات سيينا موديل 2003 نحو 200 كيلومتر، يبدأ سعر السيارة فيات سينا موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه.

 

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