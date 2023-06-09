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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أول سيارة رولز رويس مخصّصة للشركة في دبي .. صور

صدى البلد

تتميز سيارات رولز رويس عن باقي السيارات بفضل شخصيتها المميزة والفريدة من نوعها، حيث يلعب قسمها المصمم حسب الطلب دورًا مهمًا للغاية، ويتضح ذلك من خلال انتاج شخصيات حصرية غير متشابهة.

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رولز رويس جوست

يُطلق على خدمة التخصيص الرئيسية للعلامة التجارية اسم المكتب الخاص، وهو مفهوم تجاري يجمع العملاء والمصممين والمهندسين معًا تحت سقف واحد، وقبل سبعة أشهر فقط ، تم إنشاء أول مكتب خاص خارج المملكة المتحدة.

 

تأتي سيارة جوست الجديدة التي تظهر في الصور المرفقة من مكتب رولز رويس الخاص في دبي، وهي مستوحاة من ألوان الرمال العربية، مع لمسات ذهبية تشير لأشعة الشمس المشرقة في منطقة الشرقة الأوسط. 

رولز رويس جوست

تأتي اللمسات الأخرى الملحوظة على شكل Coachline مرسوم يدويًا في Moccasin وشبكة Pantheon Grille المضيئة.

 

يمكن رؤية جو أكثر إشراقًا وأناقة داخل المقصورة، حيث تمت تغطية جزء كبير من الأسطح الداخلية بجلد Grace White الفاخر ، بينما تأتي اللمسات اللطيفة من زخارف موكاسين المتناقضة قليلاً، وعرض ستارلايت هيدلاينر الذي يحمل علامة تجارية تحمل اسم رولز-رويس اسم النموذج يكمل اللمسات المرئية المخصصة.

رولز رويس جوست

تأتي القوة من محرك رولز رويس المألوف ذو التوربو المزدوج سعة 6.75 لترًا والذي يولد 571 حصانًا و 627 رطلًا من عزم الدوران في هذا التطبيق. ومع ذلك ، تم تركيب 220 رطلاً إضافيًا من مواد التخميد الصوتية في جميع أنحاء الهيكل والمقصورة من أجل توفير تجربة قيادة أكثر سلاسة ممكنة. 

رولز رويس جوست

ومما يزيد من الراحة الاستثنائية ، نظام التعليق المستوي الخاص بصانع السيارات الذي يتميز بامتصاص الصدمات المتغير والمتحكم إلكترونيًا ، بالإضافة إلى دعامات الهواء ذاتية التسوية.

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