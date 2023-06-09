كاتب صحفي: أفريقيا بحاجة إلى تبادل الخبرات مع مصر

قال الكاتب الصحفي علي حسن، تعليقا على مشاركة الرئيس السيسي بقمة الكوميسا وجولته لمنطقة جنوب افريقيا، إن دول القارة الأفريقية واعدة، ولديها تنوع في مصادرها وثرواتها الطبيعية، ولكنها في حاجة غلى تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة.



وأضاف علي حسن، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدول الأفريقية بحاجة إلى تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة، خاصة في مجالات البنية التحتية وإقامة السدود، مشددا على أن مصر لديها خبرات وإمكانيات للتصدير، يمكن لأي دولة الاستفادة منها.

وأكمل: مصر لديها أمكانيات تصديرية، مثل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والحديد والصلب والأدوات المنزلية وإطارات السيارات.