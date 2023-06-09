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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا.. عرض خرافي من الهلال السعودي لـ محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

مبلغ خرافي.. فرج عامر يكشف حقيقة عرض الهلال السعودي لـ محمد صلاح

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رغبة نادي الهلال السعودي في ضم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “الهلال السعودي يدرس تقديم عرض قيمته مليار و مائة مليون ريال لمحمد صلاح لكي ينضم الي صفوفه الموسم القادم عوضاً عن ميسي الذي يفضل الذهاب الي ميامي في الدوري الأمريكي”.

منشفة على وجهه.. محمد رمضان يثير الجدل من داخل الطائرة

نشر الفنان محمد رمضان، صورًا جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر محمد رمضان من داخل طائرته الخاصة، وهو يضع منشفة علي وجهه، ويرتدي فوقها نظارة شمس، وتفاعل عدد كبير من قبل المتابعين مع ظهور محمد رمضان.

بألعاب الطاولة.. محمد صلاح يستمتع بإجازته الصيفية

نشر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر محمد صلاح عبر خاصية الإستوري، وهو يلعب ألعاب الطاولة، أثناء وجوده علي يخت وسط البحر.

تعرف على معلق مباراة الأهلي والوداد بنهائي أبطال أفريقيا

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن معلق مباراة الأهلي والوداد، يوم الأحد القادم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “رسميًا - رؤوف خليف مُعلقًا على نهائي افريقيا بين الاهلي والوداد الأحد المقبل”.

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