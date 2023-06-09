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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير كمونة : قلقان من التحكيم في ماتش الأهلي والوداد

سمير كمونة لاعب الأهلي
سمير كمونة لاعب الأهلي السابق

قال الكابتن سمير كمونة لاعب النادي الأهلي السابق، أنه قلق بشأن التحكيم في مباراة الأهلي والوداد في نهائي افريقيا الاحد المقبل.

 

وتابع سمير كمونة خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن الحكم بامالاك تيسيما مواقفه مع النادي الأهلي ليست جيدة وبيكون حكم متهور وعصبي جدا ونحن لا نريد غير أن يكون عادلا في المباراة وكل طرف يحصل على حقه ونريد للمباراة أن تخرج بشكل جيد ولا يكون هناك أي احتقان بين الفريقين والجماهير.

 

الأمن المغربي

 

وأضاف نتمنى للأمن المغربي أن يضبط الجمهور، ويوفر سبل الأمن البعثة الخاصة بالنادي الأهلي مؤكدا انه غير قلق من الفنيات ولكنه قلق من أجواء المباراة.

الأهلى الوداد سمير كمونة نهائي أفريقيا شريف عامر

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