الكرملين: الصناعة النووية الروسية جاهزة لإثبات مزاياها للأطراف المهتمة بالتعاون

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، استعدادية الصناعة النووية الروسية لإثبات مزاياها للأطراف المهتمة بالتعاون، جاء ذلك على خلفية التصريحات التي تفيد بأن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تعتزمان تحدي روسيا في سوق الطاقة النووية.

وقال بيسكوف، عندما طُلب منه التعليق على إعلان الأطلسي الذي وقعه أمس الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للتعاون في مجال الطاقة، "إن المزايا التنافسية للصناعة النووية الروسية قد تشكلت في السوق العالمية وسط ظروف المنافسة الشرسة، ونتيجة لهذه المنافسة الشرسة، أثبتت الصناعة النووية الروسية مكانتها الرائدة. فهي قوية للغاية. كما أن صناعتنا النووية على استعداد لمواصلة إثبات مزاياها".

وأعرب المتحدث عن قلق روسيا بشأن المنافسة غير العادلة، موضحًا: "بالنسبة للمنافسة غير العادلة، فقد اضطررنا إلى التعامل معها أكثر من مرة، وللأسف، نعم.. إنه أمر يدعو للقلق، لكننا ندرك أن عددًا من الدول لا تخجل من أي شيء عند التنافس على المستوى الدولي".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

يُذكر أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة أعلنت، أمس الخميس، عن شراكة اقتصادية جديدة، سيكون أحد أهدافها إخراج روسيا من سوق الطاقة النووية العالمية.

