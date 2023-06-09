بعد وفاتها | العثور على مليون جنيه فكة جمعتها متسولة في قنا .. ايه الحكاية؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بقنا، مقطع فيديو، يظهر العثور على ما يقرب من مليون جنيه "فكة"، داخل حوش كانت تعيش فيه "خيرية .ع.ع" وشهرتها "غوايش" بعد وفاتها بقرابة 10 أيام، وهي إحدى المتسولات في مركز الوقف التابعة لمحافظة قنا.

مليون جنيه فكة

قصة المتسولة صاحبة المليون جنيه

كانت المتسولة دائمة التجوال في شوارع مركز الوقف، والجلوس أمام المحال التجارية، بقصد التسول، وجمعت ثروة كبيرة من المال، من التسول، وصلت لقرابة مليون جنيه فكة، حتى فارقت الحياة منذ 10 أيام تقريبا، وتكفل أهالي الوقف بمصاريف دفنتها فيما تبين أن الحوش الذي تعيش فيه قد وهبه لها بعض الأهالى بالمجان لكى تعيش بداخله دون مقابل مالى نظرا لظروفها الاقتصادية الصعبة إضافة إلى عدم زواجها حتى توفت.

الأهالي يقسمون تركة متسولة قنا على إخوتها بعد وفاتها

ووفقا لما تداوله أهالي الوقف، فقد عُثر على قرابة مليون جنيه، غالبيتها من الفكة، داخل أجولة في حوش صغير، كانت تعيش فيه، وقام اصحاب الحوش "الوقف" بتقسيم تركتها على أشقائها الخمسة 4 سيدات ورجل، تحت إشراف لجنة من الأهالي بالمركز .

ماذا قال أهلي قرية المتسولة صاحبة المليون جنيه؟

وقال عدد من أهالي مركز الوقف، إن المتوفية اعتادت التسول أمام المحال التجارية، وفي شوارع المدينة منذ سنوات طويلة، وكنت تسكن بمكان غير آدمى عبارة عن عشة، وعقب وفاتها منذ أيام وقام أهالى البلد على إنهاء كافة إجراءات الجنازة عن نفقتهم، وفوجئنا اليوم الجمعة، بعد دخول عدد من الأهالي مع أشقاء المتوفية للعشة التي كانت تسكنها بالعثور على مبلغ يقارب المليون جنيه.

وأثارت الواقعة حالة من التعجب الشديد لدى أهالي محافظة قنا الذين تفاعلوا مع الفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحالة المتسولة والمبلغ المالي الذي عثر عليه بحوزتها.

وكشف أهالي مركز الوقف، أن المبلغ الذي عُثر عليه سوف يتم تقسيمه على أشقاء المتسولة المتوفية.