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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شاهد| التفسير العلمي لظهور أسماك القرش

أسماك القرش
أسماك القرش

‏قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إنه لا داعي للقلق بشأن حوادث أسماك القرش فمتوسط الحوادث التي حدثت آخر 100 عام في أستراليا مثلا حوالي 25 حادثة كل عام، وفي الولايات المتحدة حوالي 15 حادثة كل عام، والمعدلات تزداد في الفترة الأخيرة بسبب تغير سلوك أسماك القرش نتيجة لأسباب كثيرة جدا.

 

وتابع عمرو زكريا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" تقديم الإعلامي "أحمد فايق" المذاع عبر فضائية "dmc"، قائلا: "أحب أطمئن الناس إنه مثلا الشوارع فيها كلاب كثيرة جدا لكن ليس كل الكلاب تهاجم الناس، ممكن كلب واحد حدث له تغير في السلوك وليس معنى ذلك أن احنا مش هنمشي في الشارع"، مؤكدا: “هذا بيكون تغير للسلوك بيجعل الحيوان يهاجم الإنسان ولو نظرنا إلى أسماك القرش سنجد أنها لا تحب أكل لحوم البشر”.

 

تغير سلوك القروش

 

وأضاف أن الذي الذي ممكن أن يغير هذا السلوك إنه مثلا بعض الناس أو بعض الصيادين يريدون رؤية أسماك القرش عن طريق إنهم بيلقوا لهم اللحوم في الماء لتجميع القروش وتصويرهم وهذا يؤدي إلى تغير سلوك أسماك القرش، وما حدث مع السائح الروسي في الغردقة غالبا أن هذا القرش خرج  لهذه المنطقة ليبحث عن طعام أو لو كانت أنثى ممكن كانت تبحث لوضع بيضها، مؤكدا أنه في عام كامل لم يحدث في مصر سوى حادث واحد وهذا ليس متوسط للقياس عليه من الأساس.

أسماك القرش عمرو زكريا المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد أحمد فايق مصر تستطيع

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